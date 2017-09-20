أداء متباين للبورصة قبل عطلة العام الهجري

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء نهاية الأسبوع على أدء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 13695 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.88% ليصل إلى 762نقطة، كما صعد «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.27% عند 1691 نقطة، وكذلك صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.20% حقق بها 2221 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.62% عند مستوى 12483 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.2 مليون و25.4 مليون و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 13.7 مليون و22.1 مليون و3.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 78 سهمًا من إجمالى 187 متداولاً، بينما هبط 77 وبقى 32 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات للعرب والمؤسسات المصرية.

ويتوقف العمل بالبورصة غدا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن تتم العودة بدءا من الأحد.