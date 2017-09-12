أداء متباين للبورصة في مستهل تعاملات اليوم 12 سبتمبر

رجب عزالدين: استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وذلك فى أول عشر دقائق تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13474نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 713 نقطة حتى الساعة 10:10

رجب عزالدين:



استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وذلك فى أول عشر دقائق تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13474نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 713 نقطة حتى الساعة 10:10



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 13533نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.61% عند مستوى 713 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.88% عند مستوى 1603 نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 2151 نقطة.