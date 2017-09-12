بورصة وشركات

أداء متباين للبورصة في مستهل تعاملات اليوم 12 سبتمبر

رجب عزالدين:   استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وذلك فى أول عشر دقائق تداول.   وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13474نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 713 نقطة حتى الساعة 10:10  
12 سبتمبر، 2017 12 سبتمبر، 2017

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رجب عزالدين:
 
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وذلك فى أول عشر دقائق تداول.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.43% عند مستوى 13474نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 713 نقطة حتى الساعة 10:10
 
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 13533نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.61% عند مستوى 713 نقطة.

كما صعد  المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.88% عند مستوى 1603 نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 2151 نقطة.

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