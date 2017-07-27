أداء متباين للبورصة في مستهل تعاملات الخميس

رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على تباين مؤشراتها صعوداً وهبوطاً حتى أول نصف ساعة تداول.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 13732 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% ليصل إلى 706 نقطة.
واختتمت تعاملات البورصة جلسة -أمس الأربعاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.
وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 صاعدًا بنسبة 0.41% عند مستوى 13797 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 700 نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.13% عند مستوى 1559 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.26% عند مستوى 2120 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1.07% عند مستوى 12229 نقطة.