أداء متباين للبورصة في مستهل تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على تباين مؤشراتها صعوداً وهبوطاً حتى أول نصف ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 13732 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% ليصل إلى 706 نقطة. واختتمت تعاملات

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على تباين مؤشراتها صعوداً وهبوطاً حتى أول نصف ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 13732 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% ليصل إلى 706 نقطة.



واختتمت تعاملات البورصة جلسة -أمس الأربعاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 صاعدًا بنسبة 0.41% عند مستوى 13797 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% ليصل إلى 700 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.13% عند مستوى 1559 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.26% عند مستوى 2120 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1.07% عند مستوى 12229 نقطة.