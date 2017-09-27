أداء متباين للبورصة في ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على تباين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.27% عند مستوى 13740 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.27% عند مستوى 762 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% عند مستوى 1698 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.52% عند مستوى 2278 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.46% عند مستوى 12549 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 805 آلاف جنيه، و38.9 مليون جنيه، و77.5 مليون جنيه، و4.3 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 100.6 مليون جنيه، و20.9 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 88 وبقى 21 دون تغير.