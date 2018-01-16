أداء متباين للبورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25 % عند مستوى 15089، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 844 نقطة، والمؤشر «EGX100» ال

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25 % عند مستوى 15089، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 844 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% عند مستوى 2005 نقطة، وكذلك «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.15% عند مستوى 2677 نقطة، وهبط نظيره العشرينى بنسبة 0.13% عند مستوى 14729 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 956 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 93.1 مليون جنيه، و12.2 مليون جنيه، و53.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بقيم تداولات قدرها 34.9 مليون جنيه، و366 ألف جنيه، و124 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 184 سهماً متداولاً، بينما هبط 80 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 15127 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 837 نقطة.