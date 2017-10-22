أداء متباين للبورصة في ختام التعاملات

رجب عزالدينسيطر الأداء المتباين على البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، والأفراد الأجانب.هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.06%، عند مستوى 13706نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41%، عند مستوى 786 نقطة، وص

رجب عزالدين

سيطر الأداء المتباين على البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، والأفراد الأجانب.

هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.06%، عند مستوى 13706نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41%، عند مستوى 786 نقطة، وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% عند مستوى 1751 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.60%، عند مستوى 2435 نقطة، وهبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.49% عند مستوى 12826نقطة.



وقررت إدارة البورصة تأخير جلسة تداول اليوم، لمدة دقيقة، حدادًا على ضحايا رجال الشرطة، في حادث منطقة الواحات الإرهابي، الذى راح ضحيته أكثر من 16 قتيلًا .

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب، للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 48.4 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 14.6 مليون جنيه، و1.4 مليون جنيه، و10.9 مليون جنيه، و32.9 مليون جنيه التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 66 سهمًا من إجمالى 190 سهمًا، متداولا، بينما هبط 101، وبقى 23 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على تباين ملحوظ، بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب.