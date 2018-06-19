أداء متباين للبورصة في افتتاح أول جلسة بعد العيد

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 16028 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 802 نقطة. واختتمت البو

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 16028 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 802 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس –قبل إجازة العيد- على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.26% عند مستوى 16220 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 800 نقطة.

وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25% عند مستوى 2043 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.08% عند مستوى 2711 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.34% عند مستوى 16172 نقطة.