أداء متباين للبورصة فى مستهل تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 15446 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 10:30واختتمت البورصة ت



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 15446 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 10:30

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب،حيث صعد egx30 بنسبة 1.15% عند مستوى 15480 نقطة، بينما ارتفع egx70 بنسبة 0.05% عند 750 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.63 % عند مستوى 1929 نقطة،ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.42% عند 2624 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.66% عند مستوى 15402 نقطة.