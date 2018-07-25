بورصة وشركات

أداء متباين للبورصة فى مستهل تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 15446 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 10:30واختتمت البورصة ت
10:38 ص, الأربعاء, 25 يوليو 18 10:38 ص, الأربعاء, 25 يوليو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 15446 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 750 نقطة حتى الساعة 10:30

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب،حيث صعد egx30 بنسبة 1.15% عند مستوى 15480 نقطة، بينما ارتفع  egx70 بنسبة 0.05% عند 750 نقطة.

 كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.63 % عند مستوى 1929 نقطة،ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.42% عند 2624 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.66%  عند مستوى 15402 نقطة.

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