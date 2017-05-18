أداء متباين للبورصة فى مستهل تعاملات الخميس

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على حالة تباين ملحوظة بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% إلى 13074نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.13% ليصل إلى 593 نقطة حتى أول ساعة تداول.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13064.02 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.08% ليصل إلى 593.98 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.62% إلى مستوى 1385.03 نقطة.