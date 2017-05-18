بورصة وشركات

أداء متباين للبورصة فى مستهل تعاملات الخميس

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على حالة تباين ملحوظة بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% إلى 13074نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.13% ليصل إلى 593 نقطة حتى أول ساعة تداول.وأنهت مؤشرات البورصة ا
11:30 ص, الخميس, 18 مايو 17 11:30 ص, الخميس, 18 مايو 17

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رجب عزالدين 

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على حالة تباين ملحوظة بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% إلى 13074نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.13% ليصل إلى 593 نقطة حتى أول ساعة تداول.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعى، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13064.02 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.08% ليصل إلى 593.98 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.62% إلى مستوى 1385.03 نقطة.

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