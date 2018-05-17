أداء متباين للبورصة فى ختام تعاملات 1 رمضان

اختتمت البورصة المصرية تعاملات أول جلسة فى شهر رمضان على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.68 % عند 16877نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.45% عند 852 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% عند 2181 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.47% عند 2899 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.42% عند 17209 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 869 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للييع بصافى قيم تداولات3.9 مليون جنيه و40.1 مليون جنيه و43 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 28 مليون جنيه و26.8 مليون جنيه و32.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 46 سهما من إجمالى 168سهما متداولا، بينما هبط 69 وبقى 53 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.04 % عند 16993نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.14% عند 848 نقطة.