أداء متباين للبورصة فى ختام تعاملات رمضان

رجب عز الدين: اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع وآخر جلسة فى رمضان على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.26% عند 16220 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.26% عند 800 نقطة، كما هبط المؤشر &laq

رجب عز الدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع وآخر جلسة فى رمضان على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.26% عند 16220 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.26% عند 800 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% عند 2043 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.08% عند 2711 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.34% عند 16172نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب و الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 156.3 مليون جنيه و 1.2 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات 93.8 مليون جنيه و35.6 مليون جنيه و29.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 49 سهما من إجمالى 161 سهما متداولا، بينما هبط 79 وبقى 33 دون تغير.

ومن المقرر أن تعاود البورصة التداول ابتداء من جلسة الثلاثاء المقبل بعد إجازة عيد الفطر والتى تمتد من السبت وحتى الإثنين .