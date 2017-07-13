أداء متباين للبورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالدين:اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين. صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.97 % عند مستوى 13822نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% ليصل إلى 685 نقطة ، كما هبط المؤشر EGX

رجب عزالدين:



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.



صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.97 % عند مستوى 13822نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% ليصل إلى 685 نقطة ، كما هبط المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة 0.21% عند مستوى 1570 نقطة، وصعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان، بنسبة 0.6% عند مستوى 2124 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى، الذى صعد بنسبة 0.64% عند مستوى 12232 نقطة.

بلغت قيمة التداولات 941 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 29.5 مليون جنيه، و9.1 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب و الأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 11.5 جنيه، و14.4 مليون جنيه، و7.4 مليون جنيه، و5.2 مليون جنيه على التوالى.

سيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 86 سهم من إجمالى 184سهما متداولا، بينما هبط 79 وبقى 19 دون تغير.

كانت البورصة قد اختتمت البورصة جلسة أمس، على هبوط جماعى طفيف لأغلب مؤشراتها، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة طفيفة، وسط اتجاه بيعى للمصريين.

