أداء متباين للبورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% عند مستوى 13713 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.87% عند مستوى 782 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 1.08% عند مستوى 1744 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 2449 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.90% عند مستوى 12889 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 40.4 مليون جنيه، و19.8 مليون جنيه، و12.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات 4.8 مليون جنيه، و29.2 مليون جنيه، و39.1 مليون جنيه التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضرعلى معظم الأسهم المتداولة، وصعد 86 سهمًا من إجمالى 193 سهماً متداولاً، بينما هبط 85 وبقى 22 دون تغير.