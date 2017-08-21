رجب عزالدين
افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على تباين لمؤشراتها صعودا وهبوطا، حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 13083 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 679 نقطة حتى الساعة 10:30.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13026 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% ليصل إلى 682 نقطة، كما هبط «EGX100» الأوسع نطاقا 1.64% عند مستوى 1547 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.36% عند مستوى 2024 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد هبط بنسبة 0.78% عند مستوى 11658 نقطة.
أداء متباين للبورصة فى افتتاح تعاملات الإثنين
رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على تباين لمؤشراتها صعودا وهبوطا، حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 13083 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 679 نقطة حتى الساعة 10:30. &nb