بورصة وشركات

أداء متباين للبورصة فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 16887 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند 851 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية تعام
11:39 ص, الثلاثاء, 29 مايو 18 11:39 ص, الثلاثاء, 29 مايو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 16887 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند 851 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 16791نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 853 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% عند مستوى 2178 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.46% عند مستوى 2902 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.36%  عند مستوى 17202 نقطة.

 

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