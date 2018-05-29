أداء متباين للبورصة فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 16887 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند 851 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية تعام



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 16887 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند 851 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 16791نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 853 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% عند مستوى 2178 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.46% عند مستوى 2902 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.36% عند مستوى 17202 نقطة.