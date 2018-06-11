أداء متباين للبورصة فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31 % عند مستوى 16092نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 802 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعا

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31 % عند مستوى 16092نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.16% عند مستوى 802 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38 % عند مستوى 16142نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 800 نقطة .

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% عند مستوى 2057 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.35% عند مستوى 2695 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 2.17% عند مستوى 16105نقطة.