أداء متباين للبورصة بمنتصف تعاملات الأحد

رجب عزالدين تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين. وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 13632 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.33% عند مستوى 772 نقطة.وبلغت قيمة التداولات 409 ملا

رجب عزالدين



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 13632 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.33% عند مستوى 772 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 409 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 2 مليون جنيه، و334 ألف جنيه، و9.5 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و680 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 20.5 مليون جنيه حتى المنتصف.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 94 سهمًا من إجمالى 174 سهما متداولا، بينما هبط 55 وبقى 25 دون تغير.