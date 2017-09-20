أداء متباين للبورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينتباين أدء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية،وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.13% عند مستوى 13712 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% ليصل إلى 755 نقطة حتى الساعة 12:40.وبلغت ق



رجب عزالدين

تباين أدء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية،

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.13% عند مستوى 13712 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% ليصل إلى 755 نقطة حتى الساعة 12:40.

وبلغت قيمة التداولات 585 جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 40 مليون جنيه و11 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 21 مليون جنيه و14.5 مليون جنيه و15 مليون جنيه و99 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 73 سهم من إجمالى 175 سهما متداولا، بينما هبط 68 وبقى 34 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات للعرب والمؤسسات المصرية.