أداء متباين للبورصة بمنتصف التعاملات.. والعرب والأجانب أكثر بيعًا

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% عند مستوى 16159 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 794 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 477 مليون ج

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% عند مستوى 16159 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 794 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 477 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 6.5 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه، و190 ألف جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 5 ملايين جنيه، و3 ملايين جنيه، و5 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 71 سهمًا من إجمالى 145 سهماً متداولاً، بينما هبط 37 وبقى 37 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.58% عند مستوى 16197 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.90% عند مستوى 794 نقطة.