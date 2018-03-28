أداء متباين للبورصة بمنتصف التعاملات.. والمصريين والعرب أكثر بيعًا

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 17341 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 868 نقطة.وبلغت

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.41% عند مستوى 17341 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% عند مستوى 868 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والافراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 52.2 مليون جنيه، و46.4 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه، و10.3 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 32.9 مليون جنيه، و81.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 84 سهمًا من إجمالى 167 سهمًا متداولاً، بينما هبط 50 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية وسط اتجاه بيعى للمصريين، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.97% عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 869 نقطة.