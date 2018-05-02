أداء متباين للبورصة بمنتصف التعاملات.. والمصريين الأكثر بيعاً

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38 % عند مستوى 18226 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند مستوى 887 نقطة.وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 960 مليون جنيه ت

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38 % عند مستوى 18226 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند مستوى 887 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 960 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 41 مليون جنيه، و15 مليون جنيه، ومليوني جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها مليوني جنيه، و23 مليون جنيه، 33 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 67 سهمًا من إجمالى 181 سهمًا متداولًا، وهبط 73 وبقى 41 دون تغير.