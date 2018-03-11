أداء متباين للبورصة بمنتصف التداولات.. والأجانب الأكثر بيعًا

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48% عند مستوى 16392 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 897 نقطة.وبلغت قيمة التداولات 892 مليون جنيه تقريبًا على الأسه

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48% عند مستوى 16392 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 897 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 892 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 38.5 مليون جنيه، و16.5 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه، و31 مليون جنيه جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 92 سهمًا من إجمالى 174 سهمًا متداولاً، بينما هبط 46 وبقى 36 دون تغير.