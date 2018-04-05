أداء متباين للبورصة بالمنتصف والمصريون والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 17450 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 869 نقطة حتى الساعة 12:00.

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34% عند مستوى 17450 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 869 نقطة حتى الساعة 12:00.

وبلغت قيمة التداولات 1 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العرببة للشراء بقيمة 32.5 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه و2 مليون جنيه و44.5 مليون جنيه على التوالي بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافي قيم تداولات قدرها 76 مليون جنيه و5 ملايين جنيه على التوالي.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 34 سهماً من إجمالي 154 سهما متداولا، بينما هبط 82 وبقي 38 دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 17509نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% عند مستوى 868 نقطة.

