أداء متباين للبورصة بالمنتصف والمؤسسات المصرية الأكثر بيعا

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.06% عند 15359 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 1.94% عند 878 نقطة حتى

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.06% عند 15359 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 1.94% عند 878 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 737 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 42 مليونا و17 مليونا و5 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9 ملايين جنيه و13 مليونا و42 مليونا على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 68 سهما من إجمالى 182 سهما متداولا، بينما هبط 73 وبقى 41 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشرات البورصة وسط اتجاه شرائى للمؤسسات، و صعد “egx30 ” بنسبة 0.38% عند 15369 نقطة، بينما صعد” egx70 ” بنسبة 0.81% عند 856 نقطة.