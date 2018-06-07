أداء متباين للبورصة بالمنتصف .. والعرب والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16 % عند مستوى 15933 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 793 نقطة حتى الساعة 12:30



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16 % عند مستوى 15933 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 793 نقطة حتى الساعة 12:30.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 816 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيم تداولات قدرها 144.5 مليون جنيه ومليون جنيه 23.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 98 مليون جنيه و21 مليون جنيه و48 مليون جنيه و91 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 37 سهما من إجمالى 88 سهما متداولا، بينما هبط 167 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصربين والعرب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64 % عند مستوى 15919 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.87% عند مستوى 803 نقاط.