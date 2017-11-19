أداء متباين للبورصة بالمنتصف.. والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% عند مستوى 13831 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.09% عند 763 نقطة حتى الساعة 12.45. وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 30



رجب عزالدين



تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% عند مستوى 13831 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.09% عند 763 نقطة حتى الساعة 12.45.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 301 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والأفراد الأجانب للبيع بـ32.5 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه و11 مليونا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة 29 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، و13 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 53 سهما من إجمالى 164 سهما متداولا، بينما هبط 75 وبقى 36 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية الأسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط egx30 بنسبة 1.27% عند 13847 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.69% عند 763 نقطة.



وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بـ231 مليون جنيه الأسبوع الماضي، وسط حصة من التعاملات نسبتها 15.55%، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 84.54 مليون جنيه، بنسبة 9% من التعاملات، وكان نصيب المصريين من التعاملات 75.42%.