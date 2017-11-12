أداء متباين للبورصة بالمنتصف والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 14374 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.03% عند مستوى 785 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات 447 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 3 ملايين جنيه و432 ألف جنيه و20 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 14 مليون جنيه و1 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 60 سهما من إجمالى 170 سهما متداولا، بينما هبط 77 وبقى 33 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14350 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.09% عند مستوى 785 نقطة.