أداء متباين للبورصة بافتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند 13854 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند 793 نقطة، حتى الساعة 11:00. واختتمت البور



رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند 13854 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند 793 نقطة، حتى الساعة 11:00.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء EGX100 الذى صعد بنسبة 0.34% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الاجنبية والعرب.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا 0.50% عند 13930 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.12% عند 784، وصعد «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند مستوى 1768 نقطة، بينما هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند 2322 نقطة، بينما هبط العشرينى 0.30% عند 12802 نقطة.