رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند 13854 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند 793 نقطة، حتى الساعة 11:00.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء EGX100 الذى صعد بنسبة 0.34% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الاجنبية والعرب.
وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا 0.50% عند 13930 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.12% عند 784، وصعد «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند مستوى 1768 نقطة، بينما هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.27% عند 2322 نقطة، بينما هبط العشرينى 0.30% عند 12802 نقطة.
أداء متباين للبورصة بافتتاح تعاملات الأربعاء
رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند 13854 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13% عند 793 نقطة، حتى الساعة 11:00. واختتمت البور