أداء متباين للبورصات العربية اليوم الإثنين 13-11-2023

هيمن التباين على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 13-11-2023، إذ صعدت بورصة مصر بنسبة 0.19% في ظل تراجع للسوق السعودية، والكويت، وارتفاع سوق قطر.

السوق المحلية (صعود)

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين على صعود جماعي بنسبة 0.19 ووصل 23955 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 3.3 مليار جنيه، وتم التعامل على نحو 198 ورقة مالية، هيمن الصعود على أداء 87 من بينها وتراجع 71 أخرى وظلت الباقية على استقرار سعرى دون تغيرات.

السوق السعودية (هبوط)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي،اليوم، على هبوط بنسبة 0.40% ووصل 10789.7 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 5.1 مليار ريال سعودى.

سوق الكويت (هبوط)

تراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.81% ووصل 7193 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 23.7 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينها 9 فقط وانخفض 20 أخرى وظل 2 دون تغير.

السوق القطري (صعود)

فيما صعد أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.28% وأغلق عند 10035 نقطة، وبلغت قيمة التداول 470.3 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 51 واحدة، صعد أداء 24 وانخفض 26 وظلت واحدة على استقرار سعري.

سوق دبي (صعود)

وفي سياق آخر هبط أداء سوق دبي بنحو 0.34% وأغلق عند 3983 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 478.5 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة، ارتفع أداء حوالي 18 وتراجع 12 وظل 8 على ثبات دون تغيرات.

سوق أبو ظبي (هبوط)

وبنسبة محدودة بلغت 0.16% هيمن الهبوط على أداء مؤشر سوق أبو ظبي، وأغلق عند 9536.8 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي مليار درهم إماراتي، بحجم 217.4 مليون ورقة مالية .

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