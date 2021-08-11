أداء متباين لـ «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تحولت دفة وثائق صناديق الاستثمار نحو الأداء المتباين خلال الأسبوع الماضى بعد صعود قوى لثلاثة أسابيع سابقة، وذلك تأثرا بالأداء المتباين لمؤشرات البورصة.

وعلى جانب آخر، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، تباين آداء مؤشرات البورصة حيث انخفض المؤشر الرئيسى EGX30، طفيفا بنحو %0.1 ليغلق عند 10723 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.19 عند مستوى 2824 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %1.68 مسجلا 3804 نقاط.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 706.4 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

«مصر الخير» يعتلى قمة «المتوازنة»

سيطر الأداء المتباين على وثائق الصناديق المتوازنة الاسبوع الماضى وتمكن صندوق مصر الخير اعتلاء قمة الصناديق الصاعدة بارتفاع %3.47 لتسجل وثيقته 14.5 جنيه، واقتنص صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الثانى بنسبة %0.63 لتصل وثيقته إلى 342.5 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى الأول- بالمركز الثالث- بين الأكثر صعودا بـ %0.47 ليسجل 42.37 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق المتراجعة، جاء صندوك البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الأول بهبوط %0.19، وسجلت وثيقته 185.24 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول بـ %0.1 وبقيمة 191.35 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة %0.03، مسجلا 12.89 جنيه للوثيقة.

«ABC» يتربع على عرش «الأسهم»

انعكس الأداء المتباين لمؤشرات البورصة على وثائق صناديق الأسهم، ومالت النسبة الأكبر منها نحو التراجع تماشيا مع أداء مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الذى هبط بنحو %0.1.

وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» على عرش الصناديق الصاعدة بـ %3.78 وبقيمة 131.7 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بارتفاع %1.13 وبقيمة 15.33 جنيه للوثيقة، محتلا المركز الثانى.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الصاعدة، جاء صندوق البنك الأهلى الثانى، بارتفاع %0.58 لتصل وثيقته إلى 61.75 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق فاروس المركز الرابع بـ %0.51 وبقيمة 95.77 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق البنك الاهلى الكويتى بالمركز الخامس بارتفاع %0.39 وبقيمة 119.99 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب آخر إحتل صندوق بنك MID الأول – المركز الأول– بين الصناديق المتراجعة بـ %0.48 وبقيمة 517.51 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق بنك قناة السويس «االاجيال» فى المركز الثانى بهبوط %0.47 وبلغ سعر وثيقته 13.17 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك مصر الثانى بـ %0.29، وبقيمة 85.65 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الاهلى الخامس – فى المركز الرابع- بـ %0.29 وبقيمة 10.28 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير» بتراجع %0.20 وبقيمة 192.24 جنيه للوثيقة.

«مزايا» يقتنص المركز الأول فى «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة خلال الأسبوع قبل الماضى.

وحقق صندوق بنك المؤسسة الصرفية «مزايا» أعلى نسبة صعود بلغت %0.21 ليحتل المركز الأول بين النقدية، وبلغ سعر وثيقته 34.49 جنيه.

واقتنص صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» المركز الثانى بارتفاع %0.197، ووصل سعر وثيقته إلى 32.69 جنيه، تلاه فى المركز الثالث صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» بـ %0.192 وبقيمة 340.4 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث،- المركز الرابع- بـ%0.183 لتسجل وثيقته 1058.8 جنيه، وتذيل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %0.182 لتسجل وثيقته 276.23 جنيه.

و«المصرى» الاكثر ارتفاعا بـ «الدخل الثابت»

وارتفعت أيضا أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، الاسبوع الماضى، كعادتها، وواصلت وثيقة صندوق البنك االعقارى المصرى العربى «المصرى» تحقيق أعلى نسبة صعود بـ %0.25 لتصل إلى 248.63 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور»، بارتفاع %0.21 وبقيمة 27.52 جنيه للوثيقة، وبفارق طفيف جاء صندوق البنك الاهلى الثامن بالمركز الثالث بـ %0.21 وبقيمة 1906.58 جنيه للوثيقة.

«أمان» يغرد خارج سرب «الاسلامية»

خالف صندوق بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان»، المسار الصاعد لوثائق الصناديق الاسلامية خلال الاسبوع، بعدما هبطت وثيقته بنسبة محدودة بلغت %0.1 لتسجل 96.02 جنيه.

وعلى صعيد مواز حقق صندوق البنك الأهلى وبنك البركة «بشائر»، اكبر نسبة صعود بـ %1.67 لتسجل وثيقته 80.75 جنيه، محتلا المركز الأول، ومن ثم جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، بالمركز الثانى بـ %1.54 وبقيمة 18.11 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق نعيم مصر، المركز الثالث بنسبة صعود بلغت %1.43 وسجلت وثيقته 183.91 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الرابع بارتفاع %1.09 مسجلا 91.05 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك البركة مصر قائمة الخمسة الاكثر ارتفاعا بـ %0.5 وسجلت وثيقته 107.53 جنيه.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية بشكل محدود كعادتها- بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 264.45 جنيه.

كما حل صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 119.37 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتصل وثيقته إلى 197.87 جنيه.

وصعدت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة، بقيادة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %0.84، لتصل الى 104.87 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %0.16، لتصل إلى 159.08 جنيه.

هبوط «تحديد الأصول» وتأرجح «حماية رأس المال»

وسيطر التراجع الجماعى على وثائق صناديق تحديد الأصول الاسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، اقل نسبة هبوط بـ %0.15 لتصل إلى 123.44 جنيه للوثيقة.

وهبطت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %0.18، لتصل إلى 163.99 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع- ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 212.44 جنيه.

وتباين آداء وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.08، لتسجل 524.6 جنيه، بينما تراجعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %0.06 لتصل إلى 15.7 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.