أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس – نهاية الأسبوع – على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد مؤشر” EGX30″ بنسبة 0.08 % إلى 10554 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70″ بنسبة 1.34% إلى 1225نقطة، فى حين صعد” egx100″ بنسبة 0.58 % عند مستوى 1134 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX50” بنسبة 0.03 % إلى 1633 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.14% إلى 12260 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات أمس الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب، وقيم تداولات تجاوزت المليار جنيه على الأسهم.



خبراء تحليل يتوقعون عودة البورصة لمسار الصعود

وقالت وحدة التحليل الفني فى شركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تبدو في طريقها لمعاودة اختبار مستوى المقاومة عند 10500 نقطة من جديد.

وأوصت “نعيم القابضة”، في تقريرها بحثي، بشراء سهم “التجاري الدولي” بالقرب من 60 جنيهًا، موضحة أن السهم يستهدف مستويات 64 جنيهًا ثم 71 و76 جنيهًا.

كما أوصت بشراء سهم “جى بى أوتو” بالقرب من 1.70 جنيه ومستهدفاته عند 2 جنيه، ثم 2.30 جنيه.

كذلك أوصت بشراء سهم “القناة للتوكيلات الملاحية” بالقرب من 9.20 جنيه ومستهدفاته عند 11.10 جنيه، ثم 12.10 جنيه.