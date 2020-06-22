أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.75% إلى 10742 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.47 % إلى 1361 نقطة، كما ارتفع EGX100 بنسبة 1% عند مستوى 2125 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 0.36% إلى 1649 نقطة، بينما هبط “EGX30 Capped” بنسبة 0.49% عند مستوى 12324 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونيين الأخضر والأحمر، إذ صعد 82 من إجمالى 177، بينما هبط 66، وبقى 29 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وأغلق المؤشر الرئيسى “EGX30” هابطا بنسبة 0.31% إلى 10823 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.19% إلى 1341 نقطة.

محللون يتوقعون مسارا متذبذبا لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ويتوقع خبراء سوق المال أن تستعيد البورصة المصرية محاولات الوصول إلى مستويات 11100 و11200 نقطة، خلال الأسبوع الحالي.

وأوصى الخبراء بشراء حزمة من الأسهم، والاحتفاظ بالجزء الأكبر من محفظة الاستثمارات في صورة نقدية، تحسبًا لحدوث أي أزمات أو تراجعات بالسوق.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق من المرجح أن تتحرك في نطاق 10500 و11200 نقطة، وهي نفس مستهدفات الأسبوع الماضي، التي لم تنجح في تحقيقها.

وأضاف عامر إن السوق من المتوقع أن تشهد ضغوطا وتراجعات في النصف الأول من الأسبوع، ثم تتجه إلى الصعود في النصف الثاني.

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يسيطر على تحركات الشراء الانتقائي، مع إعادة ترتيب مراكز الأسهم بالمحافظ، بينما يواصل “المحلي” الشراء.

وأوصى بشراء حزمة من الأسهم عند الوصول لمستويات معينة مع تحديد المستهدفات للأسبوع الحالي، أبرزها سهم البنك التجاري الدولي بتوصية شراء عند 65.80 و66 جنيهًا، ومستهدف 69.80 جنيه، مقابل إغلاق 67.9 جنيه الأسبوع الماضي