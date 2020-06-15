أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.58 % إلى 10668 نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.24 % إلى 1286 نقطة ، كما ارتفع EGX100 بنسبة 0.22 % عند مستوى 2039 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 0.06 % إلى 1616 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.13 % عند مستوى 12228 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 75 سهما من إجمالى 173 ، بينما هبط 71، وبقى 27 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية أمس الأحد– بداية الأسبوع- على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وأغلق المؤشر الرئيسى“EGX30” هابطا بنسبة 0.93 % إلى 10831نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.03 % إلى 1283 نقطة .

نعيم القابضة : البورصة معرضة للتذبذب

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة لم تتمكن حتى من الآن من تخطي مستوى المقاومة 11215 نقطة، ما قد يدفعه لمعاودة إختبار مستوى الدعم 10600 نقطة .

وأوضحت فى تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن التمكن من الإرتداد لأعلى من 10600 نقطة، أو حتى من قبل ذلك الدعم سوف يوفر فرصة للصعود بإتجاه مستوى 11800 نقطة .

وأوصت بشراء سهم “ايكون للصناعات الهندسية” بالقرب من 4.15 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 5 ثم 5.70 جنيه