أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى الختام وسط تداولات ضعيفة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة 0.68% وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.68 % عند مستوى 13918نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41 % عند مستوى 533 نقطة .

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% عند مستوى 1387نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 0.66 % عند مستوى 1912 نقطة، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.1 % عند مستوى 15971نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 403 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 4.4 مليون جنيه و37.5 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجه الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 1.6 مليون جنيه و 37.5 مليون جنيه و14.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، حيث صعد 36 سهما من إجمالى 169 سهما، بينما هبط 91 سهما وبقى 42 دون تغير.

محللون ينصحون المتعاملين فى البورصة بالانتقائية

تعاملات البورصة

واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب للأجانب وقيم تداولات بلغت 740 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.4 % عند مستوى 13824نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.49 % عند مستوى 535 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الوقت الراهن.

وقالت “نعيم” فى تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن تمكن المؤشر من تجاوز مقاومة 14100 نقطة، سوف يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 14800 – 15000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.

وأوصت “نعيم” فى تقريرها البحثي بشراء سهم “راكتا لصناعة الورق”، وقالت إن السهم تخطى مقاومة 5.60 جنيه، وهو ما قد يمهد له الصعود نحو مستوى 6.70 جنيه ثم 7.25 جنيه.