أداء متأرجح للبورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 16780نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.79% عند مستوى 860نقطة،كما صعد…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 16780نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.79% عند مستوى 860نقطة،كما صعد «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% عند مستوى 2196 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX50»0.59% عند مستوى 2914 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى 0.03% عند مستوى 17183نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 771 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9.2 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه و52.6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 14.9مليون جنيه 40.8 مليون جنيه و7.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 79 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 57 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 16782نقطة،بينما صعد egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 853 نقطة.