أداء مبشر لمبيعات الشركات العقارية فى الربع الأول من العام الجارى

حالة من التفاؤل يعيشها القطاع العقارى نتيجة ظهور نتائج أعمال بعض الشركات وتحقيق مبيعات جيدة خلال الربع الأول من العام الجارى، مع ارتفاع المبيعات عند مقارنتها بنفس الفترة من 2020.

وأطلعت «المال» على نتائج أعمال بعض الشركات العقارية المقيدة فى البورصة، والتى شهدت ارتفاعاً لافتاً فى الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول، منها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، سوديك العقارية وعامر جروب.

إيرادات «طلعت مصطفى» ترتفع %28 و«أرباح سوديك» تقفز %233 .. و%377 زيادة فى ربحية «أوراسكوم للتنمية»

وفى البداية، ارتفع إجمالى إيرادات مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من 2021 إلى 2.92 مليار جنيه، مقابل نحو 2.29 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو %28.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة بشأن نتائج أعمالها للربع الأول، إن إيرادات النشاط العقارى ارتفعت بنسبة %53 لتسجل 2.1 مليار جنيه مقارنة مع 1.32 مليار جنيه، كما أوضحت أن إيرادات الفنادق التابعة لها وهي: فور سيزونز نايل بلازا وشرم الشيخ وسان ستيفانو والنيل كمبنسكي، تراجعت بنحو 115 مليون جنيه خلال الربع الأول لتسجل 174 مليون جنيه نظرا لاستمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الدولة للسيطرة على جائحة كورونا.

وبلغت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية حوالى 736 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة مع 687 مليون بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو %7 رغم استمرار تأثير القرارات الاحترازية الخاصة بالجائحة.

فيما أظهرت نتائج أعمال شركة سوديك العقارية عن الربع الأول من العام 2021 ارتفاعاً بالارباح، بعدما بلغت ايرادات النشاط خلال الربع الأول من العام 849 مليون جنيه بزيادة نسبتها %60 مقارنة مع 529 مليون جنيه تم تحقيقها خلال الربع الأول من 2020.

وارتفع مجمل الربح خلال الربع الأول من العام بنسبة %69 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة ارتفاع إيرادات النشاط ليسجل 282 مليون جنيه بهامش مجمل ربح %33 مقارنة بمجمل ربح وصل إلى 167 مليون جنيه وبهامش مجمل ربح %32 تم تسجيلهما خلال الربع الأول من 2020.

وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال العام 1.85 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة بيع 333 وحدة تم تحقيقها بصورة رئيسية من مبيعات الوحدات السكنية.

وحقق إجمالى المبيعات زيادة نسبتها %114 مقارنة بالربع الأول من 2020 الذى وصل فيه اجمالى المبيعات المتعاقد عليها إلى 865 مليون جنيه مثلت حصيلة بيع 205 وحدات.

وصلت إلغاءات المبيعات إلى 147 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، والتى تمثل %8 من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة مع %22 فى الربع الأول من 2020.

وبلغ صافى المتحصلات النقدية خلال الفترة 1.23مليار جنيه، مع نسبة تعثر فى السداد بلغت %10.9 مقارنة بمتحصلات نقدية بلغت 986 مليون جنيه ونسبة تعثر %11.2 تم تسجيلهما فى الربع الأول من 2020.

«مدينة نصر للإسكان» تحقق 1.5 مليار جنيه تعاقدات وحجوزات.. و«عامر جروب» تضاعف مكاسبها أكثر من 18 مرة

كما أظهرت النتائج المالية المجمعة للربع الأول من عام 2021، ارتفاع إيرادات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث بلغت الإيرادات 477 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح 115 مليون جنيه.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات فى الربع الأول من عام 2021 بمعدل %6 لتبلغ 1.464 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.385 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2020، وذلك باستبعاد قيمة صفقة غير متكررة لبيع قطعة أرض بمساحة 115 ألف متر مربع فى تاج سيتى بقيمة 1.15 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2020.

وانخفض صافى الربح بعد الضرائب عن الربع الأول من عام 2021 بنسبة %3 مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بعد استبعاد أثر صفقة بيع قطعة الأرض.

وبحسب البيان، أدى عدم وجود صفقة بيع قطعة أرض كبيرة المساحة فى الربع الأول من عام 2021 إلى انخفاض نسبى للإيرادات وصافى الأرباح مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وقالت مدينة نصر للإسكان: من الطبيعى أن مثل هذه الصفقات لا تتم بصورة دورية، حيث أن تطوير وبيع الوحدات العقارية يمثل النشاط الرئيسى للشركة والمصدر الأول لتوليد الإيرادات والأرباح بصورة منتظمة.

وأشارت إلى أن الشركة استمرت فى تنفيذ برنامج الوحدات المباعة لعملاءها بمشروعات تاج سيتى وسراى ونصر جاردنز، حيث بلغت الوحدات المسلمة فى الربع الأول من عام 2021 عدد 199 وحدة مقارنة بعدد 11 وحدة مسلمة فى الربع الأول من عام 2020 بمعدل نمو أكثر من 17 ضعفا.

وبلغت تكاليف الأعمال الإنشائية حوالى 700 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مما يعكس البرنامج القوى لتنفيذ المرافق والإنشاءات لاستكمال برنامج تسليم حوالى 4000 وحدة سكنية للعملاء بمشروعى تاج سيتى وسراى فى 2021 و2022.

ورصدت الشركة تعاقدات وحجوزات بمشروعاتها المختلفة بحوالى 496 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2021 مقابل 384 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2020.

فيما أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة عامر جروب القابضة تضاعف صافى أرباحها أكثر من 18 مرة %1870 خلال الربع الأول المنتهى مارس 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة المصرية ارتفاع صافى أرباح عامر جروب إلى 210 ملايين جنيه تقريبا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس مقارنة بنحو 10.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج قفزة هائلة فى إيرادات الشركة إلى أكثر من مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 303 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما ارتفعت تكاليف الشركة أيضا إلى 489.8 مليون جنيه خلال الربع المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 165.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وبدأت المجموعة فى مشروعين جديدين فى محافظتى بورسعيد والمنيا بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه تقريبا (5 مليارات للأول و2.7 مليار للثانى) وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 28 مارس الماضى.

أما شركة أوراسكوم للتنمية، فقد تمكنت أيضا من تحقيق صافى أرباح، وهو ما أظهرته نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بزيادة %377.1 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، سجلت أوراسكوم للتنمية مصر صافى أرباح بعد الضرائب بنحو 438.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 91.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت نحو 1.460 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل نحو 903.8 مليون جنيه فى نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة %61.5

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى بيان لها، إنها بدأت عام 2021 بنتائج تشغيلية ومالية قوية على الرغم من التأثير السلبى لانتشار جائحة كورونا وخاصة على قطاع الفنادق، وأضافت أن النمو القوى خلال الربع الأول من العام كان مدفوعًا بزيادة كبيرة فى أداء قطاع العقارات.

وأرجعت الشركة الزيادة الملحوظة فى إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجارى بشكل رئيسى إلى الإسراع فى عمليات البناء فى جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية وصلت إلى 1.2 مليار جنيه بزيادة %156.2 مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وأضافت أن الرصيد النقدى للشركة ارتفع بنسبة %22.4 خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 مقابل 2 مليار جنيه فى نهاية عام 2020.

قالت الشركة إن قطاع العقارات واصل أداءه القوى خلال الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة %37 لتصل إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2020.

وأرجعت الشركة النمو فى المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة إلى انتعاش عمليات شراء العقارات بالإضافة إلى زيادة الطلب على السكن الثانوى فى منطقة البحر الأحمر، حيث ارتفع إجمالى عدد الوحدات التى تم التعاقد عليها بنسبة %47.9 لتصل إلى 355 وحدة فى خلال الربع الأول 2021.

محلل بالعربى الأفريقي: تراجع أسعار الفائدة وانحسار التضخم ساهما فى الانتعاش

محمود جاد محلل قطاع العقارات بشركة العربى الأفريقى للأوراق المالية

و قال محمود جاد محلل قطاع العقارات بشركة العربى الأفريقى للأوراق المالية، إن نتائج أعمال الشركات العقارية، التى تم الاعلان عنها جيدة جدا، مضيفاً أن النتائج تشير لعودة القطاع العقارى لوضعه الطبيعى لما قبل كورنا.

وأشار إلى أن الشركات الأربعة التى أفصحت عن نتائج أعمالها فى الربع الأول من العام تمكنت من تحقيق مبيعات بلغت 8.7 مليار جنيه، مقارنة مع 6.9 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام 2020.

وأكد جاد أن نفس الشركات حققت مبيعات فى العام 2019، بنحو 8.5 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن أداء القطاع العقارى بدأ فى التعافى وبشكل جيد منذ الربع الثالث من العام 2020 وحتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الافريقى للأوراق المالية، أن نسبة النمو تشير إلى زيادة فى طلب العقارات خلال المرحلة الماضية، سواء وحدات سكنية أو أراضي، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له الدور الأكبر فى زيادة الطلب خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن ظروف السوق والتى شهدت انتشار فيروس كورونا، أجبرت العديد من المطورين على بيع الوحدات دون أى زيادة فى الأسعار، خاصة بعد حالة الهدوء التى عاشها القطاع لفترة طويلة.

واعتبر أن انخفاض أسعار الفائدة كان له الدور الأكبر فى إحداث انتعاشة للقطاع العقاري، وهو ما جعل البعض يفسر الأمر بتراجع أسعار الوحدات، مضيفا أن تراجع الفائدة علاوة على انحسار معدلات التضخم، كانا من أهم المكاسب التى حققتها مصر فى العام الماضي.

وأضاف، كانت هناك أزمة كبرى انتبه لها المطورون فى الفترة الأخيرة، وهى توافر رغبة كبيرة لدى الكثيرين فى شراء وحدات، لكن لا توجد قدرة على الشراء، وهى معادلة تحاول الشركات التعامل معها، من خلال مد فترات السداد فى ظل تراجع أسعار الفائدة.

ويرى جاد أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام 2021، ارتفاعا نسبيا فى حركة البيع، مؤكدا أن الكثيرين بدأو فى الوقت الحالى بيع شهادات الإدخار، والتى انتهت مدتها، والإتجاه للأستثمار فى الوحدات السكنية، علاوة على عودة المصريين من الخارج خلال هذه الفترة، وهو ما يُحدث انتعاشه فى سوق العقارات.

وقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو إن الشركة حققت اداءً جيداً فى الربع الأول من العام الجارى محققة مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه كصافى لتستمر فى سلسلة النجاحات التى بدأتها خلال العام الماضى، بعدما حققت مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه وتخطط لزيادتها إلى 12 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأكد أن الإدارة تسعى دائما للتوسع ولكن بشكل مختلف، ويأتى إسعاد العملاء على رأس أهداف وأولويات الشركة، و تخطط فى عام 2021 لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعاتها لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للتسليمات، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية لحماية الموظفين والعمال.

وقال إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري، إن شركته حققت مبيعات بقيمة 280 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وهو ما جاء مرضيًا ومتوافقًا مع مستهدفات العام الحالي، والتى تقارب 1.2 مليار جنيه. إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري

وأوضح أن صروح تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الحالى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «خميس» إلى أن الشركة ضخت بالفعل 150 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، ومتبقى 350 مليونًا سيتم استثمارها خلال الفترة المقبلة.