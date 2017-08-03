أداء قوى لصناديق استثمار العربي الأفريقي

هبة حامدشهدت صناديق استثمار البنك العربى الأفريقى الدولى "جارد"، و"جمان"، أداءًا متميزًا، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إذ حققت مراكز متقدمة وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار "EIMA" الصادر في نهاية شهر يونيو 2017. وجاء ترتيب صندوق جمان – ذو العائد اليومي التراكم

هبة حامد

شهدت صناديق استثمار البنك العربى الأفريقى الدولى “جارد”، و”جمان”، أداءًا متميزًا، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إذ حققت مراكز متقدمة وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار “EIMA” الصادر في نهاية شهر يونيو 2017.

وجاء ترتيب صندوق جمان – ذو العائد اليومي التراكمي – في المركز الثالث بين 27 صندوقًا نقديًا بعائد 6.9%، خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017.

ويستثمر صندوق جمان أمواله في أدوات الدين قصيرة الأجل من أذون وسندات بما لا يزيد أجلها عن 13 شهرًا، بالإضافة إلى الودائع البنكية.

ومن المتوقع أن يتحسن أداء الصندوق خلال النصف الثانى من العام نتيجة ارتفاع عوائد أدوات الدخل الثابت.

أما صندوق جارد – ذو العائد التراكمي- فجاء ترتيبه في المركز الثاني بعائد 6.28% ما بين 4 صناديق تعمل بآلية حماية وضمان رأس المال.

ومن المتوقع أن يستفيد صندوق جارد خلال الفترة القادمة من ارتفاع العائد على أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى أداء البورصة المصرية الجيد مما سوف يمكنه من تحقيق عوائد متميزة للمستثمرين بنهاية عام 2017، ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى الأسهم المقيدة في البورصة المصرية.

وصرح محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات: “تحرص الشركة على اتباع سياسة استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد متميزة لعملاء المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، خاصة أن لصناديق الاستثمار أهمية كبرى في انتعاش سوق الأوراق المالية واستقطاب المدخرين والمستثمرين مما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصرى”.

وأضاف مصطفى معلقًا: “أن حسن إدارة وأداء صناديق الاستثمار يعزز من ثقة عملائنا في فريق الإدارة ويساعد على زيادة حجم الأموال التي تديرها الشركة”.

وتدار صناديق الاستثمار للبنك العربى الافريقى الدولى من خلال شركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات AAIM (إحدى شركات التابعة لشركة العربى الافريقى للاستثمارات القابضة المملوكة للبنك والمتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية).