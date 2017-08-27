أداء ضعيف للبورصة فى ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها، باستثناء المؤشر الثلاثينى الذى هبط بنسبة 0.10% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10%، عند مستوى 12913 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.34%

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها، باستثناء المؤشر الثلاثينى الذى هبط بنسبة 0.10% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10%، عند مستوى 12913 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.34% ليصل إلى 700 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.96% عند مستوى 1570 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.48% عند مستوى 2002 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.26% عند مستوى 11499 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 373 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 35.5 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى تداولات قدرها 478 ألف جنيه، و16.7 مليون جنيه، و4.6 مليون جنيه، و14.9 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 75 سهمًا من إجمالى 177 سهمًا متداولاً، بينما هبط 74 وبقى 28 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، الخميس، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.