أداء صعودي للبورصة بافتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة من التداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 13637 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ 0.25% عند مستوى 773 نقطة حتى الساعة 10:30.



رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة من التداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 13637 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ 0.25% عند مستوى 773 نقطة حتى الساعة 10:30.



وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات أمس الأحد وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 13607نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.16% عند مستوى 771 نقطة.



كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% عند مستوى 1703نقاط، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.11% عند مستوى 2224 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.66% عند مستوى 12400نقطة.