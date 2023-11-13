أداء بورصات الخليج تتباين ومخاوف الطلب الصيني تمحو أثر ارتفاع أسعار النفط

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج، إذ محت المخاوف من تعثر الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أثر ارتفاع أسعار الخام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية، نحو اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد أن عبر العراق عن دعمه لتخفيضات أوبك+ قبل اجتماع المجموعة في 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. واستقر النفط عند 81.43 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر القطري 0.3% منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات بعد أن ارتفع كل من سهمي مصرف الريان وقطر للوقود 1.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة ممدا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن هوى سهم مجموعة فواز عبد العزيز الحكير 9.9 % في أكبر انخفاض له منذ أكثر من 13 شهرا.

وأعلنت شركة التجزئة عن خسارة صافية 202.9 مليون ريال (54.1 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة بصافي ربح 21.1 مليون ريال قبل عام.

ونزل سهم الاتصالات السعودية 1.3 % في حين هبط سهم مهارة للموارد البشرية (مهارة) 8.6%.

وأظهرت بيانات من الصين أن صناع السياسات يجدون صعوبة في الحد من انكماش الأسعار، مما يلقي بظلال من الشك على فرص حدوث تعاف اقتصادي كبير في أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7% بعد أن تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.5% وسهم مصر للأسمدة 4.6%.

لكن سهم كريدي أجريكول مصر صعد 3.7% بعد أن أعلن البنك قفزة 121% في صافي الربح الموحد للربع الثالث.