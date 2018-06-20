أداء المنتخب والحكومة الجديدة يتصدر فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى يتصدر برامج التوك شو الليلة، الحديث عن أداء المنتخب والتشكيل الحكومي الجديد وبحسب ما رصدته "المال"، فأبرز الفقرات اليوم على النحو التالي: المنتخب المصرى فى روسيا والتشكيل الحكومى الجديد فى "90 دقيقة" يناقش الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج" 90 دقيقة " بقناة

رحاب صبحى

يتصدر برامج التوك شو الليلة، الحديث عن أداء المنتخب والتشكيل الحكومي الجديد

وبحسب ما رصدته “المال”، فأبرز الفقرات اليوم على النحو التالي:

المنتخب المصرى فى روسيا والتشكيل الحكومى الجديد فى “90 دقيقة”



يناقش الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج” 90 دقيقة ” بقناة المحور الفضائية ، فى الثامنة مساءً ،نتائج المنتخب المصرى فى روسيا والتشكيل الحكومى الجديد وأبرز الأعمال الفنية خلال شهر رمضان فى الدراما المصرية وذلك من خلال مجموعة من الفقرات المتنوعة على مدار الـ3 ساعات متواصلة.

ويستضيف الإعلامى محمد الباز عدد من النقاد والمحللين الرياضيين ومنهم أبو المعاطى زكى الناقد الرياضى وسعيد على رئيس التحرير التنفيذى لموقع الكابتن الرياضى ، لتحليل نتائج المنتخب الوطنى فى كأس العالم 2018 المقام فى روسيا وذلك عقب خسارته لمبارتى الأورجواى وروسيا ، بالإضافة إلى تحليل فرص المنتخب الوطنى فى التأهل للدور الثانى.

كما يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ، الفنان الشاب محمد جمعة صاحب أشهر شخصية دراميه فى رمضان ” عم ضياء ” مسلسل الوصية والذى عرض خلال شهر رمضان .

يذكر أن للفنان محمد جمعة له أدوار عديدة قدمها على مدار مشواره الفني، برز فيها بشدة، لكن التألق والانتشار الجماهيري تحقق من خلال شخصية ( عم ضياء) الكئيب في مسلسل “الوصية”.





أبطال مسلسل ” كلبش 2 ” بوضوح على شاشة الحياة





فى حلقة فنية خاصة واحتفالية لتكريم أسرة مسلسل ” كلبش 2 ” بطولة النجم امير كرارة ونخبة من نجوم الدراما المصرية يستضيف الاعلامى الدكتور عمرو الليثى فى العاشرة مساء ببرنامج ” بوضوح ” على شاشة قناة الحياة النجم أمير كرارة ونجوم وصناع مسلسل ” كلبش 2 ” فى احتفالية خاصة لتكريم أسرة العمل وخاصة بعد تربع مسلسل كلبش على المركز الاول فى نسب المشاهدة



وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة عن اسباب نجاح كلبش للعام الثانى على التوالى وكواليس وأسرار خاصة تذاع لاول مرة حصرياً عبر برنامج بوضوح مع الاعلامى د. عمرو الليثى



ويذكر ان مسلسل كلبش 2 من بطولة امير كرارة ، هيثم أحمد زكى ، هالة فاخر ، روجينا ، محمود البزاوى





الاهتمام بالشباب ببرنامج ” من ماسبيرو ” على الثانية



يستضيف برنامج ” من ماسبيرو” على القناة الثانية فى الواحدة صباحاً ، أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ويدور الحوار عن أهمية الاهتمام بالشباب فى الفترة المقبلة والاستفادة من أفكارهم وطموحاتهم .



