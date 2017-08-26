أداء السوق يخفض انتاج سيارات مجموعة الأمل

أحمد عوضخفضت مجموعة اﻷمل للسيارات، وكلاء لادا، وكينج لونج، وbyd، حجم مبيعاتها المستهدفة من السيارات خلال العام الجاري، لتصل إلي 7 آلاف سيارة، بدلا من 8 آلاف سيارة، إجمالي مبيعاتها خلال 2016، بالتزامن مع تفاقم أزمات السوق.وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في تصريحات لـ"المال"، أن معدلات

أحمد عوض

خفضت مجموعة اﻷمل للسيارات، وكلاء لادا، وكينج لونج، وbyd، حجم مبيعاتها المستهدفة من السيارات خلال العام الجاري، لتصل إلي 7 آلاف سيارة، بدلا من 8 آلاف سيارة، إجمالي مبيعاتها خلال 2016، بالتزامن مع تفاقم أزمات السوق.

وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في تصريحات لـ”المال”، أن معدلات الطاقة اﻷنتاجية بمصانع “اﻷمل” قد تشهد تراجعًا بنسبة تقارب الـ 50% مقارنة بالفترة السابقة لها، نتيجة ارتفاع تكلفة فاتورة التصنيع بالاضافة الي تراجع مبيعات السوق.

وأوضح، أن المناخ الاستثماري بقطاع صناعة السيارات، أصبح غير مستقرًا حاليًا ؛ للتوسع أو الاستمرار علي نفس معدلات الانتاج السابقة خاصة في ظل تذبذب اسعار الصرف متوقعًا أن تسجل مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا بـ 40 ألف وحدة بنهاية العام الحالي.

ورجح سليمان، أن تتراجع معدلات استيراد السيارات فضلا عن توقف عدد من خطوط الانتاج لعدد من شركات السيارات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ضعف الإقبال علي شراء السيارات من جانب المستهلكين خاصة في ظل ارتفاع أسعارها.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا، شهدت تراجعا بنسبة 39.8% خلال النصف اﻷول من العام الجاري، مسجلة بيع 30.7 الف وحدة، مقارنة بـ 51.1 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.