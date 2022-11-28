أداء السندات الآسيوية الناشئة يتجه للتعافي مع بدء انحسار ضغوط التضخم

تراجع أداء السندات الآسيوية الناشئة أمام نظيراتها من الدول النامية، هذا العام، لكن يبدو أن هناك نقطة تحول قريبة، حيث بدأت ضغوط التضخم الانحسار بأجزاء كثيرة من المنطقة، مما أدى إلى توقع حدوث ذروة في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، تُعدّ مراكز المستثمرين الأجانب ضئيلة من المنظور التاريخي، مما يترك مجالًا كبيرًا لزيادة التدفقات. وأخيرًا فإن هناك تفاؤلًا متزايدًا بشأن التعافي في الصين.

أداء السندات الآسيوية الناشئة

تمهد هذه الإيجابيات الطريق لتغيير الأحوال، في النصف الثاني من هذا العام، بعد أن تخلفت السندات الآسيوية الناشئة عن نظيراتها بسبب فروقها الضيقة بالنسبة لسندات الخزانة الأميركية، وتصور أن صانعي السياسات في المنطقة بطيئون للغاية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

قال وينسون فون، رئيس أبحاث الدخل الثابت في شركة ماي بنك سيكيوريتيز في سنغافورة: “بالنسبة لسندات الأسواق الناشئة في آسيا بشكل عام، أعتقد أنها ستكون أكثر إشراقًا من ستة إلى 12 شهرًا قبل عام 2023 بعد عامين مضطربين”.

وأضاف أن السوق أصبحت لديها رؤية أفضل بشأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، واحتمال حاجة البنوك المركزية الإقليمية إلى التباطؤ في التشديد، في حين أن “المدّ بشأن وضع السندات قد يتحول إلى الأفضل”.

سجلت السندات الآسيوية الناشئة خَسارة مقدارها 3.5%، منذ بداية يوليو، للمستثمرين المعتمدين على الدولار، وفقًا لمؤشر جمعته “بلومبرج”. يقارن ذلك بانخفاض قدره 0.8% لنظرائها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومكاسب بنسبة 1% في أميركا اللاتينية.

التضخم المخفف

يكمن السبب الرئيسي للتفاؤل تجاه آسيا في التضخم المعتدل، حيث كانت مكاسب أسعار المستهلك أقل من توقعات الاقتصاديين لثلاثة أشهر متتالية على الأقل في العديد من أكبر اقتصادات المنطقة، وبالتحديد الصين وإندونيسيا وتايوان وتايلندا.

كما قال محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو إن التضخم الأساسي في 17 نوفمبر من المقرر أن يبلغ ذروته في أوائل العام المقبل.

في حين توقع بنك كوريا المركزي يوم 24 نوفمبر أن يبلغ متوسط ​​التضخم 3.6% العام المقبل، وهو أضعف مما كان متوقعًا في أغسطس.

من جانبه يقول جون هاريسون، المدير الإداري للإستراتيجية الكلية للأسواق الناشئة في شركة استشارات التنبؤ بالاقتصاد الكلي “تي إس لومبارد” في لندن، إن التضخم أصبح تحت السيطرة في إندونيسيا وكوريا الجنوبية، “اللتين تجسدان أكبر طلب على الديون بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة في آسيا”.

ذروة أسعار الفائدة

يحفز توقع تخفيف التضخم البنوك المركزية الإشارة إلى أن دورة التشديد النقدي قد انتهت تقريبًا، مما يشير إلى أن الذروة ستكون أقل في آسيا منها في مناطق الأسواق الناشئة الأخرى.

لا يزال معدل الفائدة في تايلندا أقل من مستويات ما قبل الجائحة، في حين عادت ماليزيا إلى ما كانت عليه في مارس 2020.

وتُعدّ المعايير في هذين البلدين إلى جانب إندونيسيا والهند أقل من 0.9 كمعدل انحراف معياري أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات.

ومقياس مماثل للبرازيل والمكسيك وجمهورية التشيك أعلى من 2، بينما كان الرقم في كولومبيا والمجر وتشيلي هو 3 أو أعلى.

تدفقات الأموال

هناك أيضًا مجال لعودة الأموال الأجنبية بعد أن قام المستثمرون الأجانب بخفض حيازاتهم من السندات في جميع أنحاء المنطقة هذا العام، حيث شهدت كل من الصين وإندونيسيا وماليزيا والهند تدفقات صافية إلى الخارج.

من جانبها، تتوقع “دي بي إس بنك” أن إندونيسيا -التي يُنظر إليها غالبًا على أنها رائدة المنطقة- ستجذب تدفقات سندات بقيمة 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار في عام 2023، وفقًا لمذكرة نُشرت هذا الشهر.

يأتي ذلك في أعقاب صافي التدفقات الخارجة البالغة 9.6 مليار دولار هذا العام، وهي أكبر نسبة في بيانات “بلومبرج” التي تعود إلى عام 2010.

قال راجيف دي ميلو، مدير المحفظة الكلية العالمية في شركة “غاما أسيت مانجمنت” في جنيف: “تُعدّ إندونيسيا جذابة بفضل عائداتها المرتفعة، وفي بيئة أكثر إيجابية للمخاطر، يجب أن تستفيد السندات الإندونيسية من تدفقات المحفظة المتزايدة”.

انتعاش الصين

المحفز الأخير الذي قد يدفع السندات الآسيوية هو إعادة فتح الصين التي طال انتظارها، وذلك عندما تتخذ البلاد مزيداً من الخطوات للتراجع عن قيود “صفر كوفيد”.

وبدأت السلطات بالفعل التحرك بهذا الاتجاه، معلنة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن المسافرين مطالَبون بقضاء وقت أقل في الحجر الصحي.

كما بدأ العمل التحضيري بالفعل لإعادة فتح الصين بشكل هادف، لذا “تظل الدورة الاقتصادية في آسيا حية إلى حد كبير”، كما قال مين لان تان، رئيس مكتب الاستثمار الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة “يو بي إس غلوبال ويلث” في سنغافورة.