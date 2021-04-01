أداء البورصة يدفع «صناديق الاستثمار» نحو المسار الهابط

انعكس هبوط البورصة الأسبوع الماضى على أداء صناديق الاستثمار، لتتجه نحو التراجع الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى – انخفضت مؤشرات البورصة جماعيا ـ حيث تراجع المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %0.44 ليغلق عند 10870 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %11.34 إلى مستوى 1842نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%8.48 مسجلا مستوى 2788 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى نحو %2.7 بما يعادل 18.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 651.6 مليار جنيه مقابل 669.8 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.
إعداد- جهاد سالم
«مصر الأول » الأقل تأثراً فى «المتوازنة»
اتجهت الصناديق المتوازنة نحو الهبوط الجماعى الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق بنك مصر الأول قائمة الصناديق الأقل تراجعا بنسبه %0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 192.25 جنيه.
وفى المركز الثانى بين الأقل هبوطا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ %0.83 وبقيمة 178.47جنيه للوثيقة، تلاه صندوق الكويت الوطنى «الميزان» بتراجع %1.1، وبلغ سعر وثيقته 325.96 جنيه.
وعلى جانب الصناديق الأعلى هبوطا، احتل صندوق مصر الخير الصدارة بعدما انخفضت وثيقته %5.6 لتصل الى 13.68 جنيه.
وفى المرتبة الثانية بين الاكثر انخفاضاً، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بهبوط %3.03 وبقيمة 12.4 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المرتبة الثالثة بـ%2.05، وسجلت وثيقته 227.88 جنيه.
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 28 مارس
|سعر الوثيقة في 21 مارس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك مصر الأول
|500
|195.25
|195.63
|-0.19
|1
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|178.47
|179.96
|-0.83
|2
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|325.96684
|329.58898
|-1.10
|3
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|262.62
|265.54
|-1.10
|4
|البنك الأهلى الأول
|100
|39.95
|40.44
|-1.21
|5
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|227.88
|232.66
|-2.05
|6
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|12.41176
|12.79948
|-3.03
|7
|مصر الخير
|10
|13.68385
|14.49972
|-5.63
|8
«تعمير» يغرد خارج سرب «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 28 مارس
|سعر الوثيقة في 21 مارس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|193.51
|192.86
|0.3370
|1
|بنك مصر الثاني
|66.67
|90.19
|90.28
|-0.0997
|2
|بنك مصر الثالث
|100
|680.86
|681.84
|-0.1437
|3
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|300.74
|301.25
|-0.1693
|4
|بنك بلوم مصر
|100
|147.72
|148.2
|-0.3239
|5
|بنك الاسكندرية
|100
|343.42
|345.45
|-0.5876
|6
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|19.62337
|19.74242
|-0.6030
|7
|البنك الأهلي الثالث
|100
|119.93
|120.7
|-0.6379
|8
|بنك القاهرة
|10
|111.95
|112.67
|-0.6390
|9
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|118.89
|119.69
|-0.6684
|10
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|119.2
|120.01
|-0.6749
|11
|مصر ايران
|100
|515.96
|519.71
|-0.7216
|12
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|13.13189
|13.22872
|-0.7320
|13
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|172.64
|173.93
|-0.7417
|14
|مصر المستقبل
|10
|21.05
|21.21
|-0.7544
|15
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|372.08
|374.92
|-0.7575
|16
|المصري الخليجي
|100
|244.7
|246.68
|-0.8027
|17
|قناة السويس
|500
|448.55
|452.23
|-0.8137
|18
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|174.81
|176.85
|-1.1535
|19
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|172.13
|174.18
|-1.1769
|20
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|14.45518
|14.68196
|-1.5446
|21
|البنك الأهلي الثاني
|100
|59.46
|60.42
|-1.5889
|22
|البنك الاهلي الخامس
|10
|10.04
|10.21
|-1.6650
|23
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|77.77
|79.09
|-1.6690
|24
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|115.64
|118.12
|-2.0996
|25
|فاروس 1
|100
|89.85
|93.59
|-3.9962
|26
خالف صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير»، المسار الهابط الذى سيطر على أداء صناديق الأسهم، تأثرا بهبوط مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى، وتمكن «تعمير» من الارتفاع بنسبة %0.33 لتصل وثيقته إلى 193.5 جنيه.
واحتل صندوق بنك مصر الثانى – صدارة الصناديق الاقل تراجع – بانخفاض %0.09 ليسجل 90.19 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الثالث ليحصد المركز الثانى بين الاقل تراجعا بـ%0.14 وبقيمة 680.86 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث بين الأقل تراجعًا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» بهبوط %0.16 لتسجل وثيقته 300.7 جنيه، لحقة صندوق بلوم مصر بتراجع %0.32 وبقيمة 147.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاسكندرية متذيلا الخمس الأقل هبوطا بـ%0.58 وبلغت وثيقته 343.4 جنيه.
وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق فاروس الأول قائمة الصناديق الأكثر تراجعا بـ%3.99 لتصل وثيقته إلى 89.85 جنيه، لحقه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» فى المركز الثانى بهبوط %2.09 وبقيمة 115.64 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بايونيرز «الرائد» ، فى المركز الثالث بين الأكثر تراجعا بـ%1.67، وسجلت وثيقته 77.77 جنيه، ثم صندوق البنك الاهلى الخامس فى المركز الرابع بـ%1.66 وبقيمة 10.04 جنيه للوثيقة.
وتذيل قائمة الخمسة الاكثر تراجعا، صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %1.58، وبلغت وثيقته 59.46 جنيه.
«حصاد» يحافظ على صدارة «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 28 مارس
|سعر الوثيقة في 21 مارس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|30.77035
|30.70559
|0.210906222612885
|1
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1022.72
|1020.86
|0.182199322140158
|2
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|266.8132
|266.3287
|0.181918058399252
|3
|بنك SAIB النقدي
|10
|20.89469
|20.85676
|0.181859502626483
|4
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|32.6369
|32.57768
|0.18178090029737
|5
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|412.998
|412.254
|0.180471262862209
|6
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|328.8974
|328.3055
|0.180289395090856
|7
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|31.56965
|31.5129
|0.180084981071247
|8
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|43.0363
|42.959
|0.179939011615712
|9
|بنك EGB ثراء
|10
|21.1693
|21.1313
|0.1798280276178
|10
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|405.6726
|404.9448
|0.179728199991703
|11
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|31.8022
|31.7452
|0.179554704333249
|12
|بنك عودة النقدي
|10
|32.88046
|32.82154
|0.179516256702155
|13
|بنك مصر النقدي
|10
|49.80131
|49.71252
|0.17860691833768
|14
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|30.3505
|30.2965
|0.178238410377431
|15
|مصر ايران الثاني
|1000
|1021.8352
|1020.0173
|0.17822246740325
|16
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|283.82142
|283.31696
|0.178054995366319
|17
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|33.32187
|33.26281
|0.177555654498208
|18
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|231.91975
|231.50914
|0.17736232789772
|19
|بنك الاستثمار العربي
|10
|11.32
|11.3
|0.176991150442474
|20
|أروب للتأمين
|100
|199.33
|198.98
|0.175897075082934
|21
|مصر للتأمين
|10
|20.57578
|20.53968
|0.175757363308489
|22
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|331.21
|330.63
|0.175422677917909
|23
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|30.77037
|30.7166
|0.175051926319971
|24
|بنك HSBC مصر
|100
|332.33011
|331.75189
|0.174292903048717
|25
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|469.77
|468.96
|0.172722620266121
|26
|التجاري وفا بنك
|1000
|1728.3721
|1725.4124
|0.171535802107375
|27
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1295.19
|1292.98
|0.17092298411422
|28
|صناديق الدخل الثابت
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|26.54276
|26.48981
|0.199888183418464
|1
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|346.46
|345.8
|0.190861769809129
|2
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1920.868
|1917.269
|0.187714921588986
|3
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|239.60451
|239.20785
|0.187714921588986
|4
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|254.97
|257.8
واصلت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة خلال الأسبوع الماضى.
كما استكمل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» تفوقه بتحقيق أعلى نسبة صعود %0.21 لتسجل وثيقته 30.77 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بـ%0.182 وبقيمة 1022.7 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الثالث، بصعود %0.181 وبقيمة 266.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك SAIB النقدى، بالمركز الرابع بارتفاع %0.181 لتسجل وثيقته 20.89 جنيه.
وتذيل قائمة الخمسة الأوائل صندوق بنك القاهرة النقدى، بـ 0.181% وسجلت وثيقته 32.6 جنيه.
«جذور » يواصل صدارة «الدخل الثابت»
كما ارتفعت أيضا اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت الاسبوع الماضى، كعادتها، احتل صندوق البنك العربى الافريقى «جذور»، المركز الأول بارتفاع %0.199 وبقيمة 26.54 جنيه للوثيقة
وحصل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، على المركز الثانى بـ%0.19 ليسجل 346.4 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن، بصعود %0.187، وسجلت وثيقه 1920.8 جنيه.
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 28 مارس
|سعر الوثيقة في 21 مارس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|13.5789
|13.69306
|-0.834
|1
|بنك البركة مصر
|100
|105.72
|106.78
|-0.993
|2
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|91.21
|92.18
|-1.052
|3
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|182.88856
|185.09802
|-1.194
|4
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|119.18
|120.75
|-1.300
|5
|بنك مصر الرابع
|100
|92.17
|93.53
|-1.454
|6
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|16.70598
|17.03937
|-1.957
|7
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|74.14
|75.63
|-1.970
|8
|نعيم مصر
|100
|163.86
|168.53
|-2.771
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|115.77
|115.57
|0.173
|1
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|255.76
|255.34
|0.164
|2
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|192.804
|192.5442
|0.135
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|157.9225
|159.2288
|-0.820
|1
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|94.8
|96.49
|-1.751
|2
كسوف محدود لـ«الوفاق» فى «الاسلامية»
سيطر الهبوط الجماعى على كافة وثائق الصناديق الاسلامية، خلال الاسبوع الماضى، وتصدر صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، قائمة الصناديق الاقل انخفاضا بـ%0.83 لتسجل وثيقته 13.57 جنيه للوثيقة
وحصد صندوق بنك البركة مصر، المركز الثانى بين الأدنى انخفاضا بـ%0.99، وبلغت وثيقته 105.7 جنيه، لحقه صندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، بـ%1.05، مسجلا 91.2 جنيه للوثيقة.
وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا، حل صندوق نعيم مصر فى المركز الأول بـ %2.77 وبلغت وثيقته 163.5 جنيه، تلاه فى المركز الثانى، صندوق البنك الأهلى – بنك البركة «بشائر»، بـ%1.97 وسجلت وثيقته 74.14 جنيه، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%1.95 مسجلا 16.7 جنيه للوثيقة.
واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الارتفاعات المحدوة – بقيادة صندوق بنك البركة «البركات»، بعدما صعدت وثيقته %0.17 لتصل إلى 115.77 جنيه، تلاه صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ %0.16 لتصل إلى 255.76 جنيه
وصعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، بنسبة %0.13 لتصل إلى 192.8 جنيه.
فيما تراجعت أسعار وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا – وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة تراجع بـ%0.8 لتصل إلى 159.22 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ 1.7%، لتصل الى 94.8 جنيه.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 28 مارس
|سعر الوثيقة في 21 مارس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|123.89
|124.06
|-0.137
|1
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|164.3109
|164.6005
|-0.176
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|206.50603
|206.20857
|0.14
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|514.86
|515.36
|-0.10
|1
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|15.28242
|15.36224
|-0.52
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|11.975660
|11.974600
|0.01
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.011970
|11.011850
|0.00000
|2
انخفاض فى «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
لحق الهبوط – أيضا – بوثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى، حيث انخفض صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %0.17، متصدرا الأعلى تراجعا لتصل وثيقته إلى 164.3 جنيه.
وهبطت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بـ%0.13 لتسجل 123.89 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 206.5 جنيه.
وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أعلى نسبة تراجع بـ%0.52 لتصل إلى 15.28 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.10، وبقيمة 514.86 جنيه.