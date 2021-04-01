أداء البورصة يدفع «صناديق الاستثمار» نحو المسار الهابط

انعكس هبوط البورصة الأسبوع الماضى على أداء صناديق الاستثمار، لتتجه نحو التراجع الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى – انخفضت مؤشرات البورصة جماعيا ـ حيث تراجع المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %0.44 ليغلق عند 10870 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %11.34 إلى مستوى 1842نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%8.48 مسجلا مستوى 2788 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى نحو %2.7 بما يعادل 18.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 651.6 مليار جنيه مقابل 669.8 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

إعداد- جهاد سالم

«مصر الأول » الأقل تأثراً فى «المتوازنة»

اتجهت الصناديق المتوازنة نحو الهبوط الجماعى الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق بنك مصر الأول قائمة الصناديق الأقل تراجعا بنسبه %0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 192.25 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الأقل هبوطا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ %0.83 وبقيمة 178.47جنيه للوثيقة، تلاه صندوق الكويت الوطنى «الميزان» بتراجع %1.1، وبلغ سعر وثيقته 325.96 جنيه.

وعلى جانب الصناديق الأعلى هبوطا، احتل صندوق مصر الخير الصدارة بعدما انخفضت وثيقته %5.6 لتصل الى 13.68 جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الاكثر انخفاضاً، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بهبوط %3.03 وبقيمة 12.4 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المرتبة الثالثة بـ%2.05، وسجلت وثيقته 227.88 جنيه.

الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 28 مارس سعر الوثيقة في 21 مارس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك مصر الأول 500 195.25 195.63 -0.19 1 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 178.47 179.96 -0.83 2 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 325.96684 329.58898 -1.10 3 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 262.62 265.54 -1.10 4 البنك الأهلى الأول 100 39.95 40.44 -1.21 5 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 227.88 232.66 -2.05 6 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 12.41176 12.79948 -3.03 7 مصر الخير 10 13.68385 14.49972 -5.63 8

«تعمير» يغرد خارج سرب «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 28 مارس سعر الوثيقة في 21 مارس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 193.51 192.86 0.3370 1 بنك مصر الثاني 66.67 90.19 90.28 -0.0997 2 بنك مصر الثالث 100 680.86 681.84 -0.1437 3 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 300.74 301.25 -0.1693 4 بنك بلوم مصر 100 147.72 148.2 -0.3239 5 بنك الاسكندرية 100 343.42 345.45 -0.5876 6 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 19.62337 19.74242 -0.6030 7 البنك الأهلي الثالث 100 119.93 120.7 -0.6379 8 بنك القاهرة 10 111.95 112.67 -0.6390 9 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 118.89 119.69 -0.6684 10 البنك الأهلي الكويتي 100 119.2 120.01 -0.6749 11 مصر ايران 100 515.96 519.71 -0.7216 12 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 13.13189 13.22872 -0.7320 13 كريدي أجريكول الثاني 100 172.64 173.93 -0.7417 14 مصر المستقبل 10 21.05 21.21 -0.7544 15 كريدي أجريكول مصر الأول 100 372.08 374.92 -0.7575 16 المصري الخليجي 100 244.7 246.68 -0.8027 17 قناة السويس 500 448.55 452.23 -0.8137 18 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 174.81 176.85 -1.1535 19 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 172.13 174.18 -1.1769 20 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 14.45518 14.68196 -1.5446 21 البنك الأهلي الثاني 100 59.46 60.42 -1.5889 22 البنك الاهلي الخامس 10 10.04 10.21 -1.6650 23 “بايونيرز “”الرائد”” 100 77.77 79.09 -1.6690 24 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 115.64 118.12 -2.0996 25 فاروس 1 100 89.85 93.59 -3.9962 26

خالف صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير»، المسار الهابط الذى سيطر على أداء صناديق الأسهم، تأثرا بهبوط مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى، وتمكن «تعمير» من الارتفاع بنسبة %0.33 لتصل وثيقته إلى 193.5 جنيه.

واحتل صندوق بنك مصر الثانى – صدارة الصناديق الاقل تراجع – بانخفاض %0.09 ليسجل 90.19 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الثالث ليحصد المركز الثانى بين الاقل تراجعا بـ%0.14 وبقيمة 680.86 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الأقل تراجعًا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» بهبوط %0.16 لتسجل وثيقته 300.7 جنيه، لحقة صندوق بلوم مصر بتراجع %0.32 وبقيمة 147.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاسكندرية متذيلا الخمس الأقل هبوطا بـ%0.58 وبلغت وثيقته 343.4 جنيه.

وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق فاروس الأول قائمة الصناديق الأكثر تراجعا بـ%3.99 لتصل وثيقته إلى 89.85 جنيه، لحقه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» فى المركز الثانى بهبوط %2.09 وبقيمة 115.64 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بايونيرز «الرائد» ، فى المركز الثالث بين الأكثر تراجعا بـ%1.67، وسجلت وثيقته 77.77 جنيه، ثم صندوق البنك الاهلى الخامس فى المركز الرابع بـ%1.66 وبقيمة 10.04 جنيه للوثيقة.

وتذيل قائمة الخمسة الاكثر تراجعا، صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %1.58، وبلغت وثيقته 59.46 جنيه.

«حصاد» يحافظ على صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 28 مارس سعر الوثيقة في 21 مارس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 30.77035 30.70559 0.210906222612885 1 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1022.72 1020.86 0.182199322140158 2 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 266.8132 266.3287 0.181918058399252 3 بنك SAIB النقدي 10 20.89469 20.85676 0.181859502626483 4 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 32.6369 32.57768 0.18178090029737 5 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 412.998 412.254 0.180471262862209 6 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 328.8974 328.3055 0.180289395090856 7 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 31.56965 31.5129 0.180084981071247 8 بنك الاسكندرية النقدي 10 43.0363 42.959 0.179939011615712 9 بنك EGB ثراء 10 21.1693 21.1313 0.1798280276178 10 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 405.6726 404.9448 0.179728199991703 11 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 31.8022 31.7452 0.179554704333249 12 بنك عودة النقدي 10 32.88046 32.82154 0.179516256702155 13 بنك مصر النقدي 10 49.80131 49.71252 0.17860691833768 14 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 30.3505 30.2965 0.178238410377431 15 مصر ايران الثاني 1000 1021.8352 1020.0173 0.17822246740325 16 البنك الأهلي المصري الرابع 100 283.82142 283.31696 0.178054995366319 17 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 33.32187 33.26281 0.177555654498208 18 بنك أبوظبي الوطني 100 231.91975 231.50914 0.17736232789772 19 بنك الاستثمار العربي 10 11.32 11.3 0.176991150442474 20 أروب للتأمين 100 199.33 198.98 0.175897075082934 21 مصر للتأمين 10 20.57578 20.53968 0.175757363308489 22 بنك بلوم مصر النقدي 100 331.21 330.63 0.175422677917909 23 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 30.77037 30.7166 0.175051926319971 24 بنك HSBC مصر 100 332.33011 331.75189 0.174292903048717 25 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 469.77 468.96 0.172722620266121 26 التجاري وفا بنك 1000 1728.3721 1725.4124 0.171535802107375 27 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1295.19 1292.98 0.17092298411422 28 صناديق الدخل الثابت “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 26.54276 26.48981 0.199888183418464 1 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 346.46 345.8 0.190861769809129 2 البنك الأهلي الثامن 1000 1920.868 1917.269 0.187714921588986 3 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 239.60451 239.20785 0.187714921588986 4 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 254.97 257.8

واصلت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة خلال الأسبوع الماضى.

كما استكمل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» تفوقه بتحقيق أعلى نسبة صعود %0.21 لتسجل وثيقته 30.77 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بـ%0.182 وبقيمة 1022.7 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الثالث، بصعود %0.181 وبقيمة 266.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك SAIB النقدى، بالمركز الرابع بارتفاع %0.181 لتسجل وثيقته 20.89 جنيه.

وتذيل قائمة الخمسة الأوائل صندوق بنك القاهرة النقدى، بـ 0.181% وسجلت وثيقته 32.6 جنيه.

«جذور » يواصل صدارة «الدخل الثابت»

كما ارتفعت أيضا اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت الاسبوع الماضى، كعادتها، احتل صندوق البنك العربى الافريقى «جذور»، المركز الأول بارتفاع %0.199 وبقيمة 26.54 جنيه للوثيقة

وحصل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، على المركز الثانى بـ%0.19 ليسجل 346.4 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن، بصعود %0.187، وسجلت وثيقه 1920.8 جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 28 مارس سعر الوثيقة في 21 مارس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 13.5789 13.69306 -0.834 1 بنك البركة مصر 100 105.72 106.78 -0.993 2 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 91.21 92.18 -1.052 3 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 182.88856 185.09802 -1.194 4 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 119.18 120.75 -1.300 5 بنك مصر الرابع 100 92.17 93.53 -1.454 6 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 16.70598 17.03937 -1.957 7 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 74.14 75.63 -1.970 8 نعيم مصر 100 163.86 168.53 -2.771 9 الصناديق النقديه الاسلامية “بنك البركة “”البركات”” “ 100 115.77 115.57 0.173 1 “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 255.76 255.34 0.164 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 192.804 192.5442 0.135 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 157.9225 159.2288 -0.820 1 “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 94.8 96.49 -1.751 2

كسوف محدود لـ«الوفاق» فى «الاسلامية»

سيطر الهبوط الجماعى على كافة وثائق الصناديق الاسلامية، خلال الاسبوع الماضى، وتصدر صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، قائمة الصناديق الاقل انخفاضا بـ%0.83 لتسجل وثيقته 13.57 جنيه للوثيقة

وحصد صندوق بنك البركة مصر، المركز الثانى بين الأدنى انخفاضا بـ%0.99، وبلغت وثيقته 105.7 جنيه، لحقه صندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، بـ%1.05، مسجلا 91.2 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا، حل صندوق نعيم مصر فى المركز الأول بـ %2.77 وبلغت وثيقته 163.5 جنيه، تلاه فى المركز الثانى، صندوق البنك الأهلى – بنك البركة «بشائر»، بـ%1.97 وسجلت وثيقته 74.14 جنيه، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%1.95 مسجلا 16.7 جنيه للوثيقة.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الارتفاعات المحدوة – بقيادة صندوق بنك البركة «البركات»، بعدما صعدت وثيقته %0.17 لتصل إلى 115.77 جنيه، تلاه صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ %0.16 لتصل إلى 255.76 جنيه

وصعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، بنسبة %0.13 لتصل إلى 192.8 جنيه.

فيما تراجعت أسعار وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا – وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة تراجع بـ%0.8 لتصل إلى 159.22 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ 1.7%، لتصل الى 94.8 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 28 مارس سعر الوثيقة في 21 مارس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 123.89 124.06 -0.137 1 “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 164.3109 164.6005 -0.176 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 206.50603 206.20857 0.14 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 514.86 515.36 -0.10 1 “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 15.28242 15.36224 -0.52 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 11.975660 11.974600 0.01 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.011970 11.011850 0.00000 2

انخفاض فى «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

لحق الهبوط – أيضا – بوثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى، حيث انخفض صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %0.17، متصدرا الأعلى تراجعا لتصل وثيقته إلى 164.3 جنيه.

وهبطت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بـ%0.13 لتسجل 123.89 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 206.5 جنيه.