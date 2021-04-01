بورصة وشركات

أداء البورصة يدفع «صناديق الاستثمار» نحو المسار الهابط

للأسبوع الثانى على التوالى
جهاد سالم 6:58 ص, الخميس, 1 أبريل 21 6:58 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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انعكس هبوط البورصة الأسبوع الماضى على أداء صناديق الاستثمار، لتتجه نحو التراجع الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى – انخفضت مؤشرات البورصة جماعيا ـ حيث تراجع المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %0.44 ليغلق عند 10870 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %11.34 إلى مستوى 1842نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%8.48 مسجلا مستوى 2788 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الاسبوع الماضى نحو %2.7 بما يعادل 18.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 651.6 مليار جنيه مقابل 669.8 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

إعداد- جهاد سالم

«مصر الأول » الأقل تأثراً فى «المتوازنة»

اتجهت الصناديق المتوازنة نحو الهبوط الجماعى الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق بنك مصر الأول قائمة الصناديق الأقل تراجعا بنسبه %0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 192.25 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الأقل هبوطا حل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ %0.83 وبقيمة 178.47جنيه للوثيقة، تلاه صندوق الكويت الوطنى «الميزان» بتراجع %1.1، وبلغ سعر وثيقته 325.96 جنيه.

وعلى جانب الصناديق الأعلى هبوطا، احتل صندوق مصر الخير الصدارة بعدما انخفضت وثيقته %5.6 لتصل الى 13.68 جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الاكثر انخفاضاً، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بهبوط %3.03 وبقيمة 12.4 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المرتبة الثالثة بـ%2.05، وسجلت وثيقته 227.88 جنيه.

الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 28 مارسسعر الوثيقة في 21 مارسنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك مصر الأول500195.25195.63-0.191
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100178.47179.96-0.832
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100325.96684329.58898-1.103
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100262.62265.54-1.104
البنك الأهلى الأول10039.9540.44-1.215
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100227.88232.66-2.056
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1012.4117612.79948-3.037
مصر الخير1013.6838514.49972-5.638

«تعمير» يغرد خارج سرب «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 28 مارسسعر الوثيقة في 21 مارسنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100193.51192.860.33701
بنك مصر الثاني66.6790.1990.28-0.09972
بنك مصر الثالث100680.86681.84-0.14373
المجموعة العربية المصرية للتأمين100300.74301.25-0.16934
بنك بلوم مصر100147.72148.2-0.32395
بنك الاسكندرية100343.42345.45-0.58766
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1019.6233719.74242-0.60307
البنك الأهلي الثالث100119.93120.7-0.63798
بنك القاهرة10111.95112.67-0.63909
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33118.89119.69-0.668410
البنك الأهلي الكويتي100119.2120.01-0.674911
مصر ايران100515.96519.71-0.721612
“قناة السويس “”الاجيال””1013.1318913.22872-0.732013
كريدي أجريكول الثاني100172.64173.93-0.741714
مصر المستقبل1021.0521.21-0.754415
كريدي أجريكول مصر الأول100372.08374.92-0.757516
المصري الخليجي100244.7246.68-0.802717
قناة السويس500448.55452.23-0.813718
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50174.81176.85-1.153519
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100172.13174.18-1.176920
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1014.4551814.68196-1.544621
البنك الأهلي الثاني10059.4660.42-1.588922
البنك الاهلي الخامس1010.0410.21-1.665023
“بايونيرز “”الرائد””10077.7779.09-1.669024
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100115.64118.12-2.099625
فاروس 110089.8593.59-3.996226

خالف صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير»، المسار الهابط الذى سيطر على أداء صناديق الأسهم، تأثرا بهبوط مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى، وتمكن «تعمير» من الارتفاع بنسبة %0.33 لتصل وثيقته إلى 193.5 جنيه.

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واحتل صندوق بنك مصر الثانى – صدارة الصناديق الاقل تراجع – بانخفاض %0.09 ليسجل 90.19 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الثالث ليحصد المركز الثانى بين الاقل تراجعا بـ%0.14 وبقيمة 680.86 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الأقل تراجعًا جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» بهبوط %0.16 لتسجل وثيقته 300.7 جنيه، لحقة صندوق بلوم مصر بتراجع %0.32 وبقيمة 147.7 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاسكندرية متذيلا الخمس الأقل هبوطا بـ%0.58 وبلغت وثيقته 343.4 جنيه.

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وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق فاروس الأول قائمة الصناديق الأكثر تراجعا بـ%3.99 لتصل وثيقته إلى 89.85 جنيه، لحقه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» فى المركز الثانى بهبوط %2.09 وبقيمة 115.64 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بايونيرز «الرائد» ، فى المركز الثالث بين الأكثر تراجعا بـ%1.67، وسجلت وثيقته 77.77 جنيه، ثم صندوق البنك الاهلى الخامس فى المركز الرابع بـ%1.66 وبقيمة 10.04 جنيه للوثيقة.

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وتذيل قائمة الخمسة الاكثر تراجعا، صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %1.58، وبلغت وثيقته 59.46 جنيه.

«حصاد» يحافظ على صدارة «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 28 مارسسعر الوثيقة في 21 مارسنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1030.7703530.705590.2109062226128851
كريدى أجريكول مصر الثالث10001022.721020.860.1821993221401582
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100266.8132266.32870.1819180583992523
بنك SAIB النقدي1020.8946920.856760.1818595026264834
بنك القاهرة النقدي الثاني1032.636932.577680.181780900297375
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100412.998412.2540.1804712628622096
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100328.8974328.30550.1802893950908567
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1031.5696531.51290.1800849810712478
بنك الاسكندرية النقدي1043.036342.9590.1799390116157129
بنك EGB ثراء1021.169321.13130.179828027617810
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100405.6726404.94480.17972819999170311
البنك الاهلي الكويتي النقدي1031.802231.74520.17955470433324912
بنك عودة النقدي1032.8804632.821540.17951625670215513
بنك مصر النقدي1049.8013149.712520.1786069183376814
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1030.350530.29650.17823841037743115
مصر ايران الثاني10001021.83521020.01730.1782224674032516
البنك الأهلي المصري الرابع100283.82142283.316960.17805499536631917
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1033.3218733.262810.17755565449820818
بنك أبوظبي الوطني100231.91975231.509140.1773623278977219
بنك الاستثمار العربي1011.3211.30.17699115044247420
أروب للتأمين100199.33198.980.17589707508293421
مصر للتأمين1020.5757820.539680.17575736330848922
بنك بلوم مصر النقدي100331.21330.630.17542267791790923
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1030.7703730.71660.17505192631997124
بنك HSBC مصر100332.33011331.751890.17429290304871725
“التجاري الدولي “”أصول””100469.77468.960.17272262026612126
التجاري وفا بنك10001728.37211725.41240.17153580210737527
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001295.191292.980.1709229841142228
صناديق الدخل الثابت     
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1026.5427626.489810.1998881834184641
“التجاري الدولي “”ثبات””100346.46345.80.1908617698091292
البنك الأهلي الثامن10001920.8681917.2690.1877149215889863
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100239.60451239.207850.1877149215889864
“بنك القاهرة “”الثابت””100254.97257.8  

واصلت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- تحقيق ارتفاعات جماعية محدودة خلال الأسبوع الماضى.

كما استكمل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» تفوقه بتحقيق أعلى نسبة صعود %0.21 لتسجل وثيقته 30.77 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، بـ%0.182 وبقيمة 1022.7 جنيه للوثيقة.

واحتل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الثالث، بصعود %0.181 وبقيمة 266.8 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك SAIB النقدى، بالمركز الرابع بارتفاع %0.181 لتسجل وثيقته 20.89 جنيه.

وتذيل قائمة الخمسة الأوائل صندوق بنك القاهرة النقدى، بـ 0.181% وسجلت وثيقته 32.6 جنيه.

«جذور » يواصل صدارة «الدخل الثابت»

كما ارتفعت أيضا اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت الاسبوع الماضى، كعادتها، احتل صندوق البنك العربى الافريقى «جذور»، المركز الأول بارتفاع %0.199 وبقيمة 26.54 جنيه للوثيقة

وحصل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، على المركز الثانى بـ%0.19 ليسجل 346.4 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الثامن، بصعود %0.187، وسجلت وثيقه 1920.8 جنيه.

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 28 مارسسعر الوثيقة في 21 مارسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1013.578913.69306-0.8341
بنك البركة مصر100105.72106.78-0.9932
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)10091.2192.18-1.0523
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100182.88856185.09802-1.1944
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100119.18120.75-1.3005
بنك مصر الرابع10092.1793.53-1.4546
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10016.7059817.03937-1.9577
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10074.1475.63-1.9708
نعيم مصر100163.86168.53-2.7719
الصناديق النقديه الاسلامية 
“بنك البركة “”البركات”” “100115.77115.570.1731
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100255.76255.340.1642
أبوظبي الإسلامي النقدي100192.804192.54420.1353
الصناديق الاسلامية المتوازنة 
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100157.9225159.2288-0.8201
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10094.896.49-1.7512

كسوف محدود لـ«الوفاق» فى «الاسلامية»

سيطر الهبوط الجماعى على كافة وثائق الصناديق الاسلامية، خلال الاسبوع الماضى، وتصدر صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، قائمة الصناديق الاقل انخفاضا بـ%0.83 لتسجل وثيقته 13.57 جنيه للوثيقة

وحصد صندوق بنك البركة مصر، المركز الثانى بين الأدنى انخفاضا بـ%0.99، وبلغت وثيقته 105.7 جنيه، لحقه صندوق بنك فيصل الإسلامي- التجارى الدولى «أمان»، بـ%1.05، مسجلا 91.2 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا، حل صندوق نعيم مصر فى المركز الأول بـ %2.77 وبلغت وثيقته 163.5 جنيه، تلاه فى المركز الثانى، صندوق البنك الأهلى – بنك البركة «بشائر»، بـ%1.97 وسجلت وثيقته 74.14 جنيه، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بـ%1.95 مسجلا 16.7 جنيه للوثيقة.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الارتفاعات المحدوة – بقيادة صندوق بنك البركة «البركات»، بعدما صعدت وثيقته %0.17 لتصل إلى 115.77 جنيه، تلاه صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، بـ %0.16 لتصل إلى 255.76 جنيه

وصعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى، بنسبة %0.13 لتصل إلى 192.8 جنيه.

فيما تراجعت أسعار وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا – وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة تراجع بـ%0.8 لتصل إلى 159.22 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ 1.7%، لتصل الى 94.8 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 21/3/2021 الى 28/3/2021

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 28 مارسسعر الوثيقة في 21 مارسنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200123.89124.06-0.1371
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100164.3109164.6005-0.1762
الصناديق ذات الدخل المتنوع 
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100206.50603206.208570.141
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100514.86515.36-0.101
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1015.2824215.36224-0.522
الصناديق العملة الأجنبية 
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار11.97566011.9746000.011
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.01197011.0118500.000002

انخفاض فى «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

لحق الهبوط – أيضا – بوثائق صناديق تحديد الأصول، الاسبوع الماضى، حيث انخفض صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة %0.17، متصدرا الأعلى تراجعا لتصل وثيقته إلى 164.3 جنيه.

وهبطت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بـ%0.13 لتسجل 123.89 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 206.5 جنيه.

وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أعلى نسبة تراجع بـ%0.52 لتصل إلى 15.28 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.10، وبقيمة 514.86 جنيه.

البورصة- المصرية - تفقد مكاسبها - وأسهما - تتراجع
البورصة- المصرية – تفقد مكاسبها – وأسهما – تتراجع
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بقلم جهاد سالم

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