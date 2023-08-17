أداء الأسهم الخليجية يتباين نتيجة تقلبات أسعار النفط

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية تباينًا، وسط التقلبات التي تشهدها أسعار النفط، حسبما ذكر موقع إنفستينج دوت كوم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 20.12 نقطة إلى 11392.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194 مليون سهم.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 82.24 نقطة إلى 23312.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم.

الكويت

في الكويت، تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.05% إلى 7120.47 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142.4 مليون سهم، عبر 8640 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسية 0.03% إلى 5781.17 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.03% من خلال تداول 63.6 مليون سهم، عبر 3056 صفقة نقدية بقيمة 8.9 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.05% إلى 7822.81 نقطة، من خلال تداول 78.8 مليون سهم عبر 5584 صفقة بقيمة 22.9 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 0.06% إلى 5782.69 نقطة، من خلال تداول 47.4 مليون سهم عبر 2365 صفقة نقدية بقيمة 7.6 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.65 نقطة إلى 1960.08 نقطة، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 2.91 نقطة إلى 761.09 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.479 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 276685 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.09% إلى 10663 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 417 مليون ريال.

وفي مسقط، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.07% إلى 4766.39 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3.39 مليون ريال عُماني.