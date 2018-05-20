أدء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 16782نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 853نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأو

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 16782نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 853نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% عند مستوى 2183 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.05% عند مستوى 2897 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.18% عند مستوى 17178نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 613 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للييع بصافى قيم تداولات قدرها 5.2 مليون جنيه و24.7 مليون و12.2مليون على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9.6مليون جنيه 24.1 مليون جنيه و8.3 مليون على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 42 سهما من إجمالى 169سهما متداولا،بينما هبط 81 وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس الماضى أول أيام شهر رمضان على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة 0.68 % عند مستوى 16877نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 852نقطة.