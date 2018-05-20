أدء متباين للبورصة بمنتصف التعاملات والمصريين والعرب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.78 % عند مستوى 16922نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 852نقطة حتى الساعة 12:15وبلغت قيمة التداولات على الأسهم

رجب عزالدين:

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.78 % عند مستوى 16922نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 852نقطة حتى الساعة 12:15

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 336 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للييع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه و8 مليون جنيه و5مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6مليون جنيه 1.5مليون جنيه و18.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 32 سهم من إجمالى 146سهما متداولا،بينما هبط 48وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى أول أيام شهر رمضان على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.68 % عند مستوى 16877نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45% عند مستوى 852نقطة.

