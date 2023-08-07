«أخ» يرتكب جريمة قتل شقيقه بعيار ناري في أسوان.. والسبب: خلافات مالية

ارتكب «أخ» جريمة قتل شقيقه بعدما أطلق عيارًا ناريًا تجاهه على إثر خلافات مالية بينهما، وذلك أثناء تواجدهما في مسكنهما، بمحافظة أسوان، مما تسبب في وفاته، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

كان مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مزارع، وبها عيار ناري.

وبالفحص وسؤال والد المجني عليه، قال إن شقيق المجني عليه -له معلومات جنائية- أطلق عيارًا ناريًا تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة، عبارة عن بندقية آلية، 10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.