«أخي فوق الشجرة» و«الدعوة عامة» و«تحت تهديد السلاح».. أفلام تعيد الكوميديا للسينما بعد غياب

تعود الأفلام السينمائية الكوميدية لدور العرض السينمائية الأيام القادمة بعد فترة غياب طويلة سادت فيها طبيعة أفلام أخرى في السينما المصرية سواء الوطنية أو الرومانسية أو حتى الأكشن مثلما طرح منذ فترة بأفلام كيرة والجن للنجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز وبحبك لتامر حسني وعمهم لمحمد امام الذي حمل طابع الأكشن .

حيث قرر صناع بعض الأفلام السينمائية طرح أفلامهم الكوميدية الجديدة خلال الأيام القادمة وأبرزهم ، الفيلم السينمائي الجديد ” الدعوة عامة” بطولة محمد عبد الرحمن الشهير ب” توتا” بالوسط الفني وهو أحد نجوم مسرح مصر ، والفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وانتاج ميديا برودكشين واخراج وائل فرج ، ويعود به محمد عبد الرحمن للجمهور بعد ازمته الصحية الأخيرة التي تسببت في اجرائه عملية جراحية بالقلب .

كذلك يعود النجم حسن الرداد للسينما بعد غياب سنوات منذ آخر فيلم له ” توأم روحي ” الذ حقق نجاحا جيدا ، بفيلم سينمائي جديد ” تحت تهديد السلاح” وتشارك في بطولته بجانبه مي عمر وبيومي فؤاد وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر واخراج محمد عبد الرحمن حماقي .

كما يعود النجم رامز جلال بفيلم سينمائي بعد سنوات ” أخي فوق الشجرة” تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدي ميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

سمير الجمل : كل فيلم سينمائي له ظروفه ونتمنى من هذه الأفلام الجديدة أن تكون كوميديا موقف

قال السيناريست سمير الجمل أن السينما الكوميدية تراجعت لفترة بسبب تكثيفها في الدراما التليفزيونية ، لافتا الى أن المسلسل مكون من 30 حلقة وقدمت مسلسلات كثيرة كوميدية مختلفة السنتين الأخيرتين وذلك أدى لتقليص الأفلام الكوميدية بدرجة كبيرة .

وأشار إلى أن نجم الشباك لم يعد موجودا في السينما بسبب انتشار المنصات الرقمية ، حيث أن وجودها غير تركيبة ومفهوم نجم الشباك السابق وأصبحت هناك مساحات لكثير من الفنانين لتقديم أفلام لأول مرة بطولة مثل محمد عبد الرحمن وغيرهم ، لكن قد تكون أحيانا فخا كبيرا ويجب أن يتعلم الكثيرين من تجربة الفنان ماجد الكدواني .

وأضاف: “فبعد أن قدم تجربة فيلم جاي في السريع منذ سنين طويلة ولم تحقق أي نجاح جماهيري تراجع في حساباته واستمع لنصيحة الفنان الكبير عادل أمام أن الأمر ليس المهم أن يكون بطلا لفيلم معين ، أنما أن يحجز لنفسه مكانا خاصا به في العمل الفني بصرف النظر عن أدوار البطولة من عدمها”.

وأضاف أن كل فيلم سينمائي له ظروفه ونتمنى من هذه الأفلام الجديدة أن تكون كوميديا موقف وليست الأفيه أو ” النكتة” ، مشيرا أن رامز جلال تحديدا من هذه الأسماء اعتمد في ظهوره على البرامج الخاصة بالمقالب أكثر من تواجده سينمائيا لكن يتم استغلال شهرته ونجوميته في تقديم أفلام سينمائية مختلفة كل فترة .

ماجدة موريس : الكثيرين استسهلوا الأفلام والأعمال الفنية الكوميدية حقيقة وليست في أفضل حالاتها

قالت الناقدة ماجدة موريس أن الكوميديا يجب أن تكون من خلال الموقف وليس مجرد إلقاء الافيهات ليس أكثر ، حيث الفيلم الكوميدي يجب أن يكون عبارة عن مواقف درامية منذ البداية حتى النهاية مثل فيلم مراتي مدير عام وغيرها .

وتابعت أن الكثيرين استسهلوا الأفلام والأعمال الفنية الكوميدية حقيقة وليست في أفضل حالاتها حتى الآن ، مشيرة إلى أن هناك هجمة قادمة من الأفلام الكوميدية في السينما الفترة القادمة بطرح أفلام رامز جلال وياسمين رئيس محمد عبد الرحمن .

لكن الأزمة في كتابة وفهم الأعمال الكوميدية بحيث تعبر عن قصص واقعية من حياتنا ، ونتمنى أن تقدم الأفلام الكوميدية الجديدة موضوعات وقضايا هامة ولاتكون مجرد افيهات فقط ، وفق موريس.

نهال عنبر : إضحاك الجمهور يحتاج لمجهود كبير في السيناريو والقصة

وأوضحت الفنانة نهال عنبر أن الكوميديا غابت عن السينما لظروف الكتابة لأنه صعب جدا أن نضحك الجمهور فذلك يحتاج لمجهود كبير في السيناريو والقصة ، فحينما قدمت فيلم جاءنا البيان التالي مع النجم محمد هنيدي كان فيلما سينمائيا كوميديا لكنه حمل فكرة معينة وذلك مهم أن يكون العمل السينمائي يحمل موضوعا معينا للمشاهد برغم أنه فيلم كوميدي في الأساس .

وأضافت أن عودة السينما الكوميدية ب4 أفلام سينمائية دفعة واحدة الفترة المقبلة ، أمرا مميزا جدا فالجمهور يحتاج لهذه الجرعة حاليا من الكوميديا بعد سلسلة من أفلام الأكشن والتراجيديا التي قدمت فترة طويلة .

وأردفت قائلة إن الفيلم السينمائي يجب أن يكون جيدا في عناصره سواء السيناريو أو الاخراج أو اختيار الممثلين بعناية سواء كان فيلما كوميديا او اكشن او اجتماعي ، لذلك نتمنى أن تحقق أفلام رامز جلال وحسن الرداد ومحمد عبد الرحمن الجديدة نجاحا كبيرا ، ويعود إقبال الجمهور على الفيلم السينمائي الكوميدي مرة ثانية .