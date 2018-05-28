أخيرًا.. الرقابة المالية تفعل آلية الشورت سيلينج

شريف عمروافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع " الشورت سيلينج ".وأوضحت الهيئة فى بيان حصلت المال على نسخة منه، أن موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298،289

شريف عمر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ” الشورت سيلينج “.

وأوضحت الهيئة فى بيان حصلت المال على نسخة منه، أن موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط اقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

تسمح «الشورت سيلينج»ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.

وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال قد عقدت العديد من الجلسات التي ناقشت فيها مقترح الية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الالية بالسوق المصرية وأوصت بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في اقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزى.

وفى يناير الماضى، نشرت المال المقترح النهائى المقدم من اللجنة الاستشارية لسوق المال، حول آلية الشورت سيلنج، شملت اختيار الأسهم المدرجة فى الفئة «أ»، المسموح بالتداول عليها عبر الأنشطة المتخصصة كالشراء الهامشى، والبيع، والشراء فى الجلسة الواحدة، باعتبارها المؤهلة لتطبيق الشورت سلينج عليها فى المرحلة الأولى، فى ظل ارتفاع معدلات تداولاتها اليومية، والسماح لشركات السمسرة التى تملك رخص الشراء الهامشى، بممارسة الشورت سيلنج، نظراً لقوة ملاءتها المالية، إلى جانب وجود صافى حقوق مساهمين لديها بقيمة 5 ملايين جنيه، تمثل مبلغ تأمين لتغطية الأنشطة المتخصصة.

وضم التصور تحديد قيمة التأمين التى يسددها العميل، أو المستثمر، عند استخدامه الشورت سيلينج بنحو 50% من قيمة الأسهم المقترضة، مع منحه المرونة فى أن يكون التأمين نقدياً أو بأسهم، يتم حفظها لدى شركة السمسرة التى يتعامل معها.